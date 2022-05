Z Ukrajiny prišlo do Poľska od začiatku vojny už 3,7 milióna ľudí

Varšava 30. mája (TASR) - Už 3,7 milióna príchodov z Ukrajiny zaznamenala poľská pohraničná stráž od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy v tejto susednej krajine. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



V nedeľu prekročilo poľské hranice z Ukrajiny 21.700 ľudí, uviedla pohraničná stráž na sociálnej sieti. Opačným smerom, z Poľska na Ukrajinu odišlo v nedeľu 28.600 ľudí. Od začiatku vojny vycestovalo z Poľska na Ukrajinu takmer 1,7 milióna ľudí – vo väčšine prípadov išlo podľa úradov o ukrajinských občanov, ktorí cestujú do oblastí opätovne ovládnutých ukrajinskými jednotkami.



Oficiálne počty v súvislosti s tým, koľko ukrajinských vojnových utečencov zostalo v Poľsku a koľko z nich vycestovalo do ostatných krajín Európskej únie, nie sú k dispozícii, pripomína DPA.



Poľské ministerstvo školstva odhaduje, že na začiatku ďalšieho školského roka nastúpi do poľských škôl približne 400.000 ukrajinských dievčat a chlapcov. V súčasnosti ich vyučovanie navštevuje 195.000.



Ukrajina mala pred ruskou vojenskou ofenzívou viac než 44 miliónov obyvateľov, približuje DPA. Poľsko má s Ukrajinou viac než 500-kilometrovú hranicu.