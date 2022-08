Z Ukrajiny prišlo za deň do Maďarska 17.406 utečencov

Budapešť 30. augusta (TASR) - Do Maďarska prišlo v pondelok z Ukrajiny dovedna 17.406 utečencov, z nich 10.870 cez územie Rumunska. Píše o tom v utorok agentúra MTI.



Podľa Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) o dočasný pobyt v Maďarsku s platnosťou na 30 dní prejavilo v pondelok záujem 219 osôb. Tie budú musieť požiadať o trvalé dokumenty na úrade cudzineckej polície v mieste, kde sa budú zdržiavať.



Vlakom do maďarského hlavného mesta pricestovalo v pondelok 312 ľudí z Ukrajiny. Medzi nimi bolo 82 detí.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z 23. augusta 2022 od vypuknutia vojny požiadalo v Maďarsku o štatút utečenca 28.640 osôb. Zvyšní z takmer 1,3 milióna ľudí z Ukrajiny, ktorí vstúpili na územie Maďarska, nepožiadali o azyl a pokračovali v ceste do iných európskych štátov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)