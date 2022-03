Z Ukrajiny utieklo už desať miliónov ľudí, viac než štvrtina populácie

Ženeva 20. marca (TASR) - V dôsledku "devastujúcej" vojny na Ukrajine opustilo svoje domovy už približne 10 miliónov ľudí, teda viac než štvrtina z celkového počtu obyvateľov krajiny. Oznámil to v nedeľu Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorého toto číslo zahŕňa Ukrajincov, ktorí sa uchýlili do zahraničia, aj vnútorne vysídlené osoby na ukrajinskom území. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vojna na Ukrajine je tak ničivá, že už 10 miliónov ľudí bolo buď vysídlených v rámci krajiny, alebo utiekli do zahraničia," uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Podľa nedeľňajšej aktualizovanej bilancie UNHCR od začiatku ruskej agresie 24. februára utieklo z Ukrajiny už 3.389.044 ľudí. Len od soboty sa ich počet zvýšil o ďalších 60.352. Približne 90 percent z týchto utečencov tvoria ženy a deti, keďže muži vo veku 18-60 rokov sú povinní slúžiť v armáde a nesmú opúšťať krajinu.



Detský fond UNICEF uvádza, že medzi ukrajinskými utečencami, ktorí sa uchýlili do zahraničia, je viac než 1,5 milióna detí. Zároveň varuje, že by sa časť z nich mohla stať obeťami obchodovania s ľuďmi alebo vykorisťovania. Podľa UNICEF-u je toto riziko reálne a stále rastie.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie utieklo do susedných štátov aj zhruba 162.000 občanov tretích krajín.