Z Ukrajiny vyplávala posledná loď v súlade so súčasnou obilnou dohodou

Kyjev 17. mája (TASR) - Z Ukrajiny v stredu vyplávala posledná loď, na ktorú sa vzťahuje súčasná dohoda s Ruskom o vývoze obilnín cez Čierne more. Podľa údajov OSN plavidlo DSM Capella s 30.000 tonami kukurice z Čornomorska smeruje do Turecka. TASR informuje na základe správy stanice Sky News.



Platnosť dohody má vypršať vo štvrtok, pričom Moskva dosiaľ nepotvrdila, či ju predĺži. Ak dôjde k ukončeniu dohody, hrozí zhoršenie globálnej potravinovej krízy, ktorú vyvolala vojna na Ukrajine.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok novinárom povedal, že obnovenie dohody stále závisí od mnohých otvorených otázok. Minulý týždeň v Istanbule o dohode rokovali zástupcovia Ruska, Ukrajiny, Turecka i OSN. Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu uviedol, že dohoda by sa mohla predĺžiť aspoň o dva mesiace.



Dohodu o vývoze ukrajinských obilnín cez Čierne more medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovali vlani v júli Turecko a OSN. Pomohlo to znížiť ceny potravín vo svete, ktoré v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu zdraželi. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac než 30 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov.



Moskva vlani v novembri súhlasila s predĺžením dohody o 120 dní, v marci odobrila predĺženie iba o 60 dní. Moskva uviedla, že dohodu po 18. máji nepredĺži, ak nebudú splnené jej požiadavky na odstránenie prekážok, ktoré bránia jej vlastnému vývozu obilia a hnojív.