Z Ukrajiny vyplávali ďalšie 4 lode s poľnohospodárskymi produktmi

Kyjev 7. augusta (TASR) — Z ukrajinských prístavov v Čiernom mori vyplávali v nedeľu na základe dohody o ich odblokovaní štyri lode s nákladom obilia a iných poľnohospodárskych produktov. Podľa agentúry Reuters o tom informoval ukrajinský minister dopravy Oleksandr Kubrakov.



Lode Mustafa Necati, Star Helena, Glory a Riva Wind vezú takmer 170.000 nákladu, uviedol Kubrakov na Twitteri.



Na vývoz obilia a iných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny dohliada Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule, v ktorom pôsobia zástupcovia Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Dohodu o jeho vzniku sprostredkovali v júli OSN a Turecko.



Ukrajinské veľvyslanectvo v Bejrúte v tejto súvislosti v sobotu agentúre AFP oznámilo, že prvá zásielka ukrajinského obilia od začiatku ruskej invázie nedorazí do severolibanonského prístavného mesta Tripolis v nedeľu dopoludnia, ako bolo plánované. Ambasáda nešpecifikovala príčinu tohto odkladu.



AFP citovala nemenovaného predstaviteľa sledujúceho polohu lode R/V Razoni, ktorý uviedol, že plavidlo možno ani nezakotví v Libanone, ak sa vlastníkovi nákladu podarí predať ho. "Loď pôjde do Libanonu iba vtedy, ak náklad niekto kúpi," povedal.



Loď R/V Razoni, plaviaca sa pod vlajkou Sierry Leone, vyplávala s nákladom 26.000 ton kukurice z ukrajinského prístavu Odesa 1. Augusta. Nasledujúci deň ju skontrolovali pracovníci JCC v Istanbule. Do Tripolisu mala doraziť v nedeľu o 09.00 h SELČ.