Z Ukrajiny vyplávali ďalšie dve lode, oznámilo Turecko

Ankara/Kyjev 13. augusta (TASR) - Dve ďalšie lode s nákladom obilnín a slnečnicových semien vyplávali v sobotu dopoludnia z čiernomorských prístavov Ukrajiny, oznámilo turecké ministerstvo obrany. Celkový počet lodí s obilninami, ktoré opustili Ukrajinu na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN, stúpol na 16. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Loď Fulmar S, plaviaca sa pod vlajkou Barbadosu, vyplávala z ukrajinského prístavného mesta Čornomorsk s 12.000 tonami obilnín a smerovala do juhotureckého mesta Iskenderun, dodalo ministerstvo.



Z toho istého ukrajinského prístavu vyplávala pod vlajkou Marshallových ostrovov aj loď Thoe a jej cieľom je turecké mesto Tekirdag. Vezie 3000 ton slnečnicových semien.



Vo vyhlásení tureckého ministerstva obrany sa dodávalo, že v sobotu sa vydá na plavbu z Turecka na Ukrajinu iná loď a nakúpi tam obilie.



Ešte v piatok zakotvila v ukrajinskom prístave Pivdenny v Odeskej oblasti prvá loď od začiatku ruskej invázie na Ukrajine, ktorá odvezie obilniny do Afriky, oznámil v ten deň ukrajinský minister dopravy Oleksandr Kubrakov.



"Nákladná loď Brave Commander dorazila do námorného prístavu Pivdenny. Veľmi skoro dopraví (ukrajinské) obilie do Etiópie," napísal Kubrakov na Twitteri, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.



Keď už na Brave Commander naložia dodávky ukrajinských obilnín pre Etiópiu, ktoré zorganizoval Svetový potravinový program (WFP), loď prejde cez bezpečný obilninový koridor v Čiernom mori. Ten medzi Kyjevom a Moskvou sprostredkovali koncom júla Turecko a OSN. Rusko totiž počas invázie na Ukrajine blokovalo ukrajinské obilie v jej prístavoch, ktoré boli aj zamínované, a hrozila svetová potravinová kríza.