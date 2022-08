Z Ukrajiny vyplávali ďalšie lode s obilninami

Istanbul 9. augusta (TASR) - Ďalšie dve lode s obilninami vyplávali v utorok z ukrajinského prístavu Čornomorsk. V utorok to oznámilo turecké ministerstvo obrany, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Nákladná loď Ocean Lion vezie 64.720 ton obilnín do Južnej Kórey a plavidlo Rahmi Yagci preváža 5300 ton slnečnicovej múky do Istanbulu, uviedol vo vyhlásení turecký rezort obrany.



Štyri lode s obilninami, ktoré vyplávali z Ukrajiny v nedeľu, už kotvia pri Istanbule a inšpektori ich skontrolujú v priebehu utorka, dodalo ministerstvo.



Obnovené dodávky ukrajinských obilnín majú zabrániť potravinovej kríze vo svete. Dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkovalo v júli Turecko a Organizácia Spojených národov. Na vývoz ukrajinských obilnín dohliada Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule, v ktorom pôsobia zástupcovia Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN.