Z Ukrajiny vyplávali dve lode naložené obilninami

Istanbul 31. októbra (TASR) - Dve nákladné lode naložené obilninami a ďalšími poľnohospodárskymi produktmi vyplávali v pondelok z ukrajinských prístavov, uvádza sa na webovej stránke námornej dopravy MarineTraffic. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Lode Admiral de Ribas a Mount Baker vyplávali z prístavov niekoľko dní po tom, čo Rusko dočasne odstúpilo od dohody sprostredkovanej Tureckom a Organizáciou Spojených národov, ktorá umožňuje prepravu životne dôležitých dodávok ukrajinských obilnín cez bezpečné koridory v Čiernom mori a potom do krajín trpiacich potravinovou krízou. Turecko, OSN a Ukrajina sa rozhodli pokračovať v plnení tejto dohody, píše webová stránka britského denníka The Guardian.



V pondelok má z ukrajinských prístavov vyplávať 12 lodí s obilninami a poľnohospodárskymi produktmi a štyri lode majú smerovať na Ukrajinu, informovalo Spoločné koordinačné centrum (ICC), ktoré dohliada na plnenie dohody a vykonáva príslušné kontroly. Sídli v Istanbule. Na inšpekcie zásielok – prichádzajúcich i odchádzajúcich lodí – dosiaľ dozerali predstavitelia Ukrajiny i Ruska, ako aj delegáti z Turecka a OSN.



Rusko oznámilo Organizácii Spojených národov a Turecku svoj plán na neurčitý čas odstúpiť od dohody, pretože obviňuje Ukrajinu z "masívneho" útoku dronmi na čiernomorskú flotilu lodí na Krymskom polostrove, anektovanom Ruskom v roku 2014.



Júlová dohoda, podpísaná aj znepriatelenými stranami, umožnila vývoz ukrajinských obilnín z prístavov a zmiernenie potravinovej krízy vo svete spôsobenej práve rusko-ukrajinským konfliktom.



"Civilné nákladné lode sa nikdy nesmú stať vojenským cieľom alebo rukojemníkom. Potraviny musia prúdiť," napísal v pondelok na Twitteri Amir M. Abdulla, koordinátor čiernomorskej obilninovej iniciatívy.



Dohoda, ktorá zriaďuje bezpečný koridor, kadiaľ sa plavia lode na kontrolu do tureckého Istanbulu, už umožnila odblokovanie deviatich miliónov ton obilia z ukrajinských prístavov. Dohoda má vypršať a obnoviť sa 19. novembra.