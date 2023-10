z USA do Izraela dopravili prvý náklad munície pokročilého typu

Tel Aviv 11. októbra (TASR) - Izraelská armáda dostala prvú zásielku munície z USA. Nákladné lietadlo s americkou muníciou pokročilého typu pristálo v utorok večer na leteckej základni Nevatim v južnom Izraeli. Podľa agentúry DPA o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).



Táto munícia umožní izraelskej armáde "významné údery a prípravy na ďalšie scenáre" na riešenie situácie, ktorá vznikla minulý víkend po masívnom raketovom útoku a po prekvapivom vpáde kománd ozbrojencov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas.



V reakcii na túto eskaláciu izraelská armáda povolala približne 300.000 záložníkov a predpokladá sa, že plánuje rozsiahlu vojenskú operáciu - okrem iného aj s cieľom dosiahnuť oslobodenie rukojemníkov, ktorých komandá Hamasu uniesli do palestínskeho pásma Gazy.



Izrael na túto operáciu Hamasu odpovedal leteckými útokmi na pásmo Gazy, pričom podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva prišlo o život najmenej 900 ľudí a zranenia utrpelo 4500 osôb.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva nateraz na izraelskej strane eviduje približne 1200 mŕtvych a okolo 3000 zranených - 500 z nich je stále hospitalizovaných, z toho 26 v kritickom stave a 340 vo vážnom, informoval v stredu TOI s tým, že počet rukojemníkov zadržiavaných Hamasom sa odhaduje na 150.



Spojené štáty i ostatní západní spojenci útoku palestínskych radikálov na Izrael rozhodne odsúdili. Washington vláde izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prisľúbil všemožnú podporu.