USA za posledných 24 hodín zaznamenali 1592 úmrtí na koronavírus

Washington 29. júla (TASR) - Spojené štáty v noci na stredu oznámili, že za posledných 24 hodín zaznamenali 1592 nových úmrtí na koronavírus, čo je najvyššia denná bilancia úmrtí za posledného dva a pol mesiaca. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala agentúra AFP.



Podľa tohto zdroja evidujú v USA za posledných 24 hodín aj viac ako 60.000 nových prípadov koronavírusovej nákazy.



Za takejto epidemiologickej situácie sa prezident USA Donald Trump opäť vracia k šíreniu vedecky nepotvrdených hypotéz, že účinnou liečbou na koronavírus je podanie hydroxychlorochínu používaného proti malárii, konštatovala agentúra AP.



Len pred týždňom, na prvom brífingu venovanom po dlhšom čase výlučne epidemiologickej situácii, pritom Trump požiadal Američanov, aby v snahe zabrániť šíreniu vysoko nákazlivého koronavírusu nosili rúško alebo masku, keď nie je možné dodržiavať medzi osobami primeranú vzdialenosť.



Trumpov návrat k pravidelným brífingom o počtoch nakazených a reakcii úradov na vývoj epidemiologickej situácie v USA experti spájajú s jej celkovým zhoršením, konštatovala agentúra AFP. Obzvlášť znepokojujúci je vývoj epidémie v južných štátoch Kalifornia, Florida či Texas.



Ako ďalší dôvod obnovenia týchto brífingov sa však uvádza aj snaha Trumpovho tímu zvrátiť pokles jeho popularity v čase, keď do prezidentských volieb zostáva necelých sto dní.



Trump sa do boja o sympatie voličov pustil v čase, keď trvá kritika jeho vlády za spôsob, akým pristúpila k riešeniu epidémie koronavírusu, ktorému v USA podľahlo takmer 150.000 ľudí a ktorá spôsobila zmätok v najväčšej ekonomike sveta.



Prezident pred týždňom pripustil, že kríza vyvolaná v Spojených štátoch koronavírusom sa pravdepodobne najprv zhorší a až potom dôjde k zlepšeniu situácie. Naznačil tiež vtedy, že akceptuje vedecké poznatky.



Ako konštatovala agentúra AP, v utorok na tlačovej konferencii v Bielom dome sa však objavil "ten starý Trump", ktorý okrem iného vyhlásil, že "je nespravodlivé", že popredný americký špecialista na infekčné choroby Anthony Fauci je populárnejší ako on. "Nikto ma nemá rád," sťažoval sa Trump podľa AP.