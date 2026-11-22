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Z USA pricestovalo do Libérie 25 deportovaných migrantov
Libérijská vláda uviedla, že „nepožadovala ani nedostala žiadnu finančnú kompenzáciu ani prísľub odmeny výmenou za svoj súhlas s účasťou na presune deportovaných osôb“.
Autor TASR
Monrovia 22. novembra (TASR) - Do západoafrického štátu Libéria dorazilo 25 migrantov z USA. Táto krajina nedávno oznámila, že počas nasledujúceho roka prijme 1200 cudzincov deportovaných zo Spojených štátov. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Dvadsaťpäť migrantov vrátane dvoch žien pristálo v Libérii v piatok večer, uviedol zástupca libérijskej Komisie pre repatriáciu, presídľovanie a reintegráciu (LRRRC). Väčšina ľudí z tejto skupiny pochádza z Južnej Ameriky.
Libéria je jedným z viacerých afrických štátov, ktoré súhlasili s prijatím osôb deportovaných z USA. Podobnú dohodu s Washingtonom uzavreli aj Sierra Leone, Rovníková Guinea, Ghana, Rwanda, Južný Sudán, Kamerun, Eswatini a Konžská demokratická republika. Tieto krajiny za prijatie migrantov od Spojených štátov údajne dostanú finančnú alebo logistickú podporu.
Libérijská vláda uviedla, že „nepožadovala ani nedostala žiadnu finančnú kompenzáciu ani prísľub odmeny výmenou za svoj súhlas s účasťou na presune deportovaných osôb“. Denník The New York Times však s odvolaním sa na oficiálne dokumenty informoval, že USA vyplatili Libérii päť miliónov dolárov. Platbu schválilo ministerstvo zahraničných vecí.
Libéria vznikla v 19. storočí s cieľom usídľovania oslobodených afroamerických otrokov zo Spojených štátov. Agentúra AP pripomína, že migranti deportovaní z USA sa v mnohých prípadoch dostávajú do krajín, v ktorých nikdy neboli alebo na miesta, ktoré pre nich nie sú bezpečné.
Dvadsaťpäť migrantov vrátane dvoch žien pristálo v Libérii v piatok večer, uviedol zástupca libérijskej Komisie pre repatriáciu, presídľovanie a reintegráciu (LRRRC). Väčšina ľudí z tejto skupiny pochádza z Južnej Ameriky.
Libéria je jedným z viacerých afrických štátov, ktoré súhlasili s prijatím osôb deportovaných z USA. Podobnú dohodu s Washingtonom uzavreli aj Sierra Leone, Rovníková Guinea, Ghana, Rwanda, Južný Sudán, Kamerun, Eswatini a Konžská demokratická republika. Tieto krajiny za prijatie migrantov od Spojených štátov údajne dostanú finančnú alebo logistickú podporu.
Libérijská vláda uviedla, že „nepožadovala ani nedostala žiadnu finančnú kompenzáciu ani prísľub odmeny výmenou za svoj súhlas s účasťou na presune deportovaných osôb“. Denník The New York Times však s odvolaním sa na oficiálne dokumenty informoval, že USA vyplatili Libérii päť miliónov dolárov. Platbu schválilo ministerstvo zahraničných vecí.
Libéria vznikla v 19. storočí s cieľom usídľovania oslobodených afroamerických otrokov zo Spojených štátov. Agentúra AP pripomína, že migranti deportovaní z USA sa v mnohých prípadoch dostávajú do krajín, v ktorých nikdy neboli alebo na miesta, ktoré pre nich nie sú bezpečné.