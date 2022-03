Z útoku na auto Sky News je podozrivá ruská prieskumná jednotka

Londýn 5. marca (TASR) - Novinár britskej televíznej stanice Sky News pokrývajúci vojnu na Ukrajine utrpel v Kyjeve strelné zranenie.



Spravodajská stanica BBC v sobotu uviedla, že Stuart Ramsay a jeho štyria kolegovia boli prepadnutí zo zálohy, keď sa po neúspešnom pokuse o reportáž v inom meste vracali do ukrajinskej metropoly.



Štáb Sky News dostal informáciu, že za útokom, ktorý sa odohral v pondelok, bola zrejme ruská prieskumná jednotka.



Britský premiér Boris Johnson vo svojej reakcii vyzdvihol statočnosť štábu Sky News a povedal, že riskujú svoje životy, aby povedali pravdu. Vo svojom tvíte Johnson uviedol, že slobodná tlač sa nenechá zastrašiť barbarskými a bezhlavými aktmi násilia.



Ramsay v rozhovoroch s novinármi rekapituloval vývoj udalostí z pondelka a uviedol, že "z ničoho nič došlo k malému výbuchu, auto sa zastavilo a do auta začali narážať guľky.



"Vedeli sme, že sa musíme dostať von, aby sme prežili, ale paľba bola veľmi intenzívna," povedal.



Keď sa pokúšali utiecť z auta, guľka zasiahla Ramsayho do dolnej časti chrbta, zatiaľ čo kameramana Richieho Mocklera zasiahli dve strely do nepriestrelnej vesty.



Tímu novinárov sa potom schoval v blízkej budove továrne, kam im prišla na pomoc ukrajinská polícia.



Spravodajský štáb Sky News je teraz v bezpečí a v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo ich ukrajinský producent zostal so svojou rodinou na Ukrajine.



Ramsay uviedol, že jeho štáb mal veľké šťastie, keď vyviazol z incidentu len so zraneniami. Poukázal na to, že mnohí Ukrajinci pri podobných útokoch ruských kománd prišli o život. Konštatoval, že "táto vojna je zo dňa na deň horšia."



Odkedy bol v Rusku prijatý zákon, ktorý hrozí uväznením každému, kto sa dopustí šírenia "falošných" správ o ruských ozbrojených silách a ich operáciách, svoje štáby a novinárov z Ruska stiahla okrem Sky News aj spravodajská stanica BBC, televízia CNN a agentúra Bloomberg News.



V sobotu sa k týmto médiám pridala aj talianska verejnoprávna televízia RAI.