Z útoku na centrum LGBTQ v Bulharsku obvinili prezidentského kandidáta

Sofia 3. novembra (TASR) - V súvislosti s víkendovým útokom na komunitné centrum LGBTQ v bulharskom hlavnom meste Sofia zadržali a obžalovali krajne pravicového kandidáta na prezidenta Bojana Rasateho. Oznámila to v stredu bulharská prokuratúra, píšu agentúry Reuters a AFP.



Nadácia Bilitis, ktorá spravuje komunitné centrum Rainbow Hub v Sofii, obvinila Rasateho z toho, že viedol sobotňajší útok asi desaťčlennej skupiny osôb, počas ktorého bol jeden zo zamestnancov strediska udretý do tváre a jeho priestory boli spustošené vandalmi.



Bojan Rasate (50), známy svojimi odmietavými postojmi voči príslušníkom hnutia LGBTQ, bol zbavený imunity, ktorú mal ako kandidát nadchádzajúcich prezidentských volieb, ktoré sa v Bulharsku uskutočnia 14. novembra. To otvorilo cestu k jeho trestnému stíhaniu a vzatiu do väzby na 72 hodín.



V stredu ho obžalovali z vandalizmu - za "činy, ktoré hrubo narušujú verejný poriadok" a za "ublíženie na zdraví s vandalskými, rasistickými a xenofóbnymi motívmi", uviedla prokuratúra vo vyhlásení. V prípade usvedčenia mu hrozí väzenský trest do piatich rokov.



Rasate podľa prokuratúry vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať. Za porušenie verejného poriadku bol tento krajne pravicový politik odsúdený už v roku 2008, v súvislosti s prvým pochodom Gay Pride v Sofii.



V pondelok navštívilo dotknuté LGBTQ centrum v Sofii 11 zahraničných veľvyslancov, ktorí tento čin ostro odsúdili, rovnako ako aj komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, ľudskoprávna organizácia Amnesty International a tiež hlavné politické strany v Bulharsku.



Agentúra AFP približuje, že činy spáchané z nenávisti sú v Bulharsku podľa platných zákonov stíhané len ako prejavy vandalizmu. Viaceré ľudskoprávne organizácie sa túto skutočnosť usilujú zmeniť.