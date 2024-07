Z útoku na premiérku Frederiksenovú obvinili Poliaka

Kodaň 3. júla (TASR) - Dánske úrady v stredu obvinili Poliaka z júnového útoku na premiérku Mette Frederiksenovú, oznámil jeho právnik. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Právnik podozrivého 39-ročného muža Henrik Karl Nielsen uviedol, že jeho klient si nepamätá, čo presne sa stalo a na súde neprizná vinu. Večer 7. júna na námestí v Kodani pristúpil k dánskej premiérke a udrel ju do hornej časti ruky. Frederiksenová utrpela menšie poranenie v oblasti šije. Podľa dánskych médií bol muž v čase incidentu pravdepodobne pod vplyvom drog a opitý.



Bol obvinený z útoku na verejného činiteľa alebo osobu vykonávajúcu verejnú úlohu, povedal Nielsen. Ak ho súd uzná vinným, hrozí mu až osem rokov väzenia alebo pokuta. Podľa dánskej tlačovej agentúry Ritzau mu hrozí aj deportácia. Súd s obvineným bol stanovený na 6. a 7. augusta v Kodani.



Frederiksenovú po útoku previezli na prehliadku do nemocnice a následne zrušila svoj pracovný program vrátane účasti na podujatiach spojených s voľbami do Európskeho parlamentu.



Obvineného muža zadržali bezprostredne po útoku. Agentúra Ritzau v čase incidentu informovala, že ide o Poliaka, ktorý žije už dlhšie v Dánsku. Polícia krátko po útoku nepredpokladala, že by bol útok politicky motivovaný.