Z útoku na španielsky kráľovský pár upodozrievajú krajnú pravicu

Madrid 4. novembra (TASR) - Násilné protesty v záplavami zasiahnutých oblastiach Španielska, na ktorých demonštranti v nedeľu zaútočili na španielsky kráľovský pár a predsedu vlády Pedra Sáncheza, mohli organizovať krajne pravicové skupiny. V pondelok to vo verejnoprávnej televízii RTVE uviedol minister vnútra Fernando Grande-Marlaska, informuje TASR podľa agentúr EFE a DPA.



Minister uviedol, že útoky na kráľovský pár a premiéra zorganizovala "marginálna" skupina násilníkov. Potvrdil, že vyšetrovanie udalostí pokračuje a v najbližších dňoch by mali orgány činné v trestnom konaní dosiahnuť významný pokrok pri identifikácií jednotlivých osôb.



DPA pripomína, že kráľa Filipa VI. a kráľovnú Letiziu napadli v meste Paiporta, kde na nich demonštranti hádzali blato a vajíčka. Premiér Sánchez z mesta odišiel po tom, čo ho napadli palicou, zatiaľ čo protestujúci kopali a udierali do jeho auta. Demonštranti naňho tiež kričali "vrah" a vyzvali ho, aby "vypadol". Niektorí z nich na sebe mali tričká s krajne pravicovými symbolmi.



Filip VI. a Letizia však napriek útoku v meste zostali a asi hodinu sa s rozhnevanými a bezmocnými ľuďmi na ulici rozprávali. Minister dopravy Oscar Puente priznal, že táto cesta možno nebola zorganizovaná v najlepšom čase.



Grande-Marlaska v rozhovore neuviedol, či bol alebo nebol najvhodnejší čas na to, aby sa kráľ a kráľovná vybrali na miesto tragédie. Podľa neho je zrejmé, že cieľom kráľovského páru bolo prejaviť solidaritu s občanmi.



Minulotýždňové záplavy si v Španielsku vyžiadali 217 obetí. Najzasiahnutejší bol juhovýchodný región Valencia, odkiaľ potvrdili väčšinu obetí. Nezvestných je podľa niektorých španielskych médií takmer 2000 ľudí. Minister vnútra v rozhovore odmietol uviesť presné číslo. Predpokladá sa, že ďalšie telá obetí by mohli nájsť po vyčerpaní vody zo suterénov budov a podzemných parkovísk.