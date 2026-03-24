Utorok 24. marec 2026
Z útoku na základňu v Sýrii sú podozrivé proiránske milície z Iraku

Ilustračná snímka.

Iracké bezpečnostné zložky našli v oblasti pohraničného mesta Rabíja opustené zariadenie na odpaľovanie rakiet typu Áraš-4.

Mósul 23. marca (TASR) - Na vojenskú základňu v Sýrii, kde ešte donedávna pôsobili americké jednotky, bolo v pondelok z Iraku vypálených najmenej sedem rakiet. Predpokladá sa, že za útokom stoja proiránske milície. K takémuto útoku na Sýriu došlo počas súčasného konfliktu na Blízkom východe prvýkrát, informovala agentúra Reuters. Informácie o obetiach či škodách zatiaľ nie sú známe.

Iracké bezpečnostné zložky našli v oblasti pohraničného mesta Rabíja opustené zariadenie na odpaľovanie rakiet typu Áraš-4. Ide o iránsku verziu sovietskeho raketometu BM-21 Grad s dosahom približne 40 kilometrov.

Kontrolu nad danou základňou v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie prevzala sýrska armáda v polovici marca po tom, ako sa z nej stiahli jednotky koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorá bojuje proti Islamskému štátu.

Irak bol zatiahnutý do konfliktu, ktorý sa začal 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili rozsiahlu vlnu útokov na Irán. Proiránske ozbrojené skupiny sa hlásia k takmer každodenným útokom na americké záujmy v Iraku i v širšom regióne, pričom ich pozície sú následne terčom odvetných útokov.
