Z väzenia prepustili vraha talianskeho prokurátora Falconeho

Rím 1. júna (TASR) - Viacerí Taliani v utorok reagovali so zdesením na pondelkové prepustenie člena mafiánskej organizácie Cosa Nostra Giovanniho Bruscu - vraha prokurátora Giovanniho Falconeho. Brusca sa dopustil viacerých vrážd, uškrtil napríklad aj malého chlapca, ktorého následne rozpustil v kyseline, informovala agentúra AFP.



Proti prepusteniu Bruscu vystúpilo aj niekoľko popredných politikov. Bývalý taliansky premiér a líder stredoľavej Demokratickej strany Enrico Letta to prirovnal k "úderu do brucha". Bývalý minister vnútra Matteo Salvini označil Bruscu za "divoké zviera, ktoré nemôže byť na slobode".



Bruscu (64) prepustili po odpykaní si 25-ročného trestu. Nasledujúce štyri roky sa má nachádzať pod ochranným dohľadom. Počas pobytu vo väzení pôsobil ako svedok vyšetrovania.



Prokurátor Falcone zahynul 23. mája 1992 pri výbuchu 500-kilogramovej nálože, ktorú proti nemu nastražila na diaľnici Cosa Nostra. Pri atentáte prišla o život aj jeho manželka a traja osobní strážcovia.