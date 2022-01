Z väzenia po rokoch prepustili hongkonského aktivistu Edwarda Leunga

Na archívnej snímke demonštranti s maskami na tvári počas protestu v Hongkongu 4. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Hongkong 19. januára (TASR) - Hongkonské úrady po takmer štyroch rokoch prepustili z väzenia známeho aktivistu Edwarda Leunga, autora populárneho sloganu prodemokratického hnutia v Hongkongu. Informovala o tom agentúra Reuters.Leung (30) opustil brány väznice s najprísnejším režimom, ktorá leží na ostrove Lantau, v stredu nadránom.uviedol aktivista po prepustení na sociálnej sieti Facebook.Leung ako prvý použil populárny slogan, ktorý sa v roku 2019 stal jedným z hlavných hesiel masových prodemokratických protestov v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny. On sám sa však v čase týchto protestov už nachádzal vo väzení.Uvedený slogan bol neskôr vyhlásený za nezákonný na základe kontroverzného čínskeho zákona o národnej bezpečnosti. Prepustený aktivita ho prvýkrát použil vo svojej volebnej kampani počas volieb do hongkongskej legislatívnej rady v roku 2016. V týchto voľbách mu napokon bolo zakázané kandidovať, pretože v minulosti podporoval snahy o osamostatnenie Hongkongu od Číny.Edward Leung bol uväznený v roku 2018 pre účasť na demonštráciách z roku 2016, ktoré prerástli do násilností. Odsúdili ho na šesť rokov väzenia za výtržníctvo a útok na policajtov. Vymeraný trest mu napokon skrátili o tretinu pre dobré správanie, uviedli miestne médiá.