Z väznice v Libanone utieklo vyše 60 ľudí, šiesti neprežili

Bejrút 21. novembra (TASR) - Viac ako 60 ľudí utieklo v sobotu z väznice v Libanone vrátane šiestich, ktorí neskôr zahynuli pri autonehode na neďalekej ceste, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia justície.



Väzni podľa zdroja skoro ráno utiekli zo zariadenia v blízkosti prezidentského paláca v meste Baabdá neďaleko metropoly Bejrút. Deväť z nich už zadržali, zatiaľ čo šiesti ďalší zahynuli po tom, čo s autom, ktoré uniesli, narazili do stromu na klzkej vozovke.



Libanonská Národná tlačová agentúra (NNA) informovala o úteku aj havárii, neuviedla však, koľko ľudí utieklo a koľko zahynulo pri autonehode.



Miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby boli v strehu, a bezpečnostné sily po väzňoch intenzívne pátrajú.



Prokurátorka Ghada Aúnová nariadila okamžité vyšetrovanie prípadu. V rozhovore pre AFP uviedla, že nevylučuje možnosť "tajnej dohody medzi zadržanými a bezpečnostnými zložkami, ktorých úlohou je stráženie ciel".



K hromadnému úteku došlo v čase, keď väzni v Libanone vyzvali parlament, aby schválil návrh zákona o všeobecnej amnestii, na základe ktorého by sa tisíce z nich dostali z väzníc, kde sa šíri nákaza novým koronavírusom.



Od začiatku vypuknutia nákazy koronavírusom v Libanone vo februári 2020 zaznamenali v krajine viac ako 113.000 prípadov vrátane 884 úmrtí. Do konca novembra platí v krajine obmedzenie pohybu.