Z väznice v provincii Rakka prepustili 126 ľudí mladších ako 18 rokov
SANA v piatok s odvolaním na armádu informovala, že presun z väznice bol prvým krokom implementácie zmienenej dohody, v rámci ktorej ministerstvo vnútra prevezme správu nad väznicou.
Autor TASR
Damask 25. januára (TASR) - Sýrska vláda v sobotu oslobodila 126 maloletých z väznice Aktan, nad ktorou prevzala kontrolu od Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi. Informovali o tom tamojšie médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Sýrska televízia odvysielala zábery, na ktorých dav ľudí víta prepustených maloletých. Tlačová agentúra SANA zverejnila zoznam mien zostávajúcich zadržaných.
Podľa sýrskej televízie 126 osôb mladších ako 18 rokov prepustili z väznice Aktan, v ktorej sú zadržiavaní predpokladaní členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Väznica Aktan, ktorá sa nachádza v meste Šaddádí ležiaceho neďaleko bývalej bašty IS Rakka, je jedným z najväčších väzenských centier pre bývalých bojovníkov IS rôznych národností a nachádza sa v nej približne 1500 väzňov.
Pod vojenským tlakom zo strany vlády, ktorá sa snaží rozšíriť svoju kontrolu na celé územie Sýrie, SDF v uplynulých dňoch stratila rozsiahle územia a stiahla sa do častí provincie Hasaka na severovýchode Sýrie - bašty kurdskej menšiny v krajine.
Minulú nedeľu dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara oznámil uzavretie dohody s veliteľom Kurdských SDF Mazlúmom Abdím, ktorá zahŕňa prímerie.
Stovky bojovníkov SDF, ktorí predtým väznicu Aktan strážili, sa v piatok stiahli do mesta Kobané (Ajn al-Arab) ležiacom pri hraniciach s Tureckom, ktoré je pod kontrolou SDF.
