Z verejného zdravotníctva v Británii odchádza stále viac zamestnancov

Londýn 2. júla (TASR) - V minulom roku opustil verejné zdravotníctvo v Anglicku rekordný počet zamestnancov. TASR informuje podľa agentúry DPA.



V roku 2022 odišlo z Národnej zdravotnej služby (NHS) 169.512 pracovníkov, rok predtým to bolo 149.678 ľudí. Analytici označili tieto údaje za "znepokojujúce".



NHS pred niekoľkými dňami po prvýkrát zverejnila dlhodobý plán stabilizácie pracovnej sily. V ňom sa uvádza, že bez aktívnych protiopatrení do roku 2037 bude v systéme anglického verejného zdravotníctva chýbať 360.000 pracovníkov. V súčasnosti je v NHS 112.000 voľných pracovných miest.



Úradníci NHS odhadli, že stabilizácia súčasných zamestnancov by mohla v horizonte piatich rokov zabrániť odchodu 130.000 ľudí.



"Zamestnanci odviedli skvelú prácu v pandémii, ale nenastal žiadny oddych. Údaje o odchode ľudí sú znepokojujúce a musíme to zvrátiť. Musíme sa zamerať na pohodu zamestnancov a ukázať im, že zamestnávateľom na ľuďoch v prvej línii skutočne záleží," uviedol sir Julian Hartley, z Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, jednej z najväčších fakultných nemocníc v Anglicku.



"Plán zahŕňa zameranie sa na lepšie príležitosti na kariérny rast a lepšiu flexibilitu práce. Spolu s vládnymi reformami dôchodkového systému by to mohlo zabezpečiť, že približne 130.000 ďalších zamestnancov zostane pracovať v zariadeniach NHS dlhšie v priebehu nasledujúcich 15 rokov," uviedol hovorca NHS.