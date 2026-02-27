< sekcia Zahraničie
Z Všečínskeho zhromaždenia odvolali 19 členov vrátane troch generálov
Odvolania oznámil výkonný výbor NPC, ktorý sa schádza v priebehu roka a môže schvaľovať zákony, odvolávať členov a dohliadať na ich plnenie.
Autor TASR
Peking 27. februára (TASR) - Z Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (NPC) odvolali vo štvrtok 19 členov vrátane troch generálov. Dôvody ich odvolania úrady neuviedli, ale takéto kroky sa v Číne často spájajú s vyšetrovaním korupcie, informovala agentúra AP, píše TASR.
Medzi odvolanými sú predstavitelia centrálnej vojenskej komisie - najvyššieho orgánu armády, ako aj príslušníci armádneho námorníctva, letectva a raketových síl, ktoré spravujú aj čínsky jadrový arzenál. Ďalšími odvolanými sú zástupcovia viacerých provincií. Po týchto odvolaniach má NPC 2878 členov.
Odvolania sú súčasťou viac než desať rokov trvajúcej protikorupčnej kampane čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, ktorá v posledných rokoch zasiahla aj armádu. Analytici upozorňujú, že táto kampaň necieli len na korupciu, ale má aj politický rozmer – umožňuje odstrániť potenciálnych rivalov a upevniť lojalitu podriadených.
Odvolania oznámil výkonný výbor NPC, ktorý sa schádza v priebehu roka a môže schvaľovať zákony, odvolávať členov a dohliadať na ich plnenie. Výbor zároveň z funkcie odvolal predsedu vojenského súdu a ministra pre núdzové riadenie Wang Siang-siho, ktorý tiež čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z korupcie.
Oznámené odvolania podľa analytikov pravdepodobne neovplyvnia priebeh zasadnutí Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, ktoré sa začína na budúci týždeň vo štvrtok a potrvá približne týždeň.
Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov má prevažne ceremoniálnu úlohu a formálne schvaľuje rozhodnutia Komunistickej strany Číny, ktoré sú už prijaté.
