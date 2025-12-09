< sekcia Zahraničie
Z východu KDR ušlo pred bojmi do Burundi za týždeň vyše 30.000 ľudí
Autor TASR
Kinshasa 9. decembra (TASR) – Desaťtisíce ľudí utiekli v uplynulých dňoch do Burundi z oblastí na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde sa zintenzívnili boje medzi Rwandou podporovaným Hnutím 23. marca (M23) a armádou. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, pre ktorú to v utorok potvrdil zdroj z OSN a predstaviteľ burundských úradov.
Podľa bezpečnostných a vojenských zdrojov KDR sa bojovníci M23 a ich rwandskí spojenci v utorok nachádzali len niekoľko kilometrov severne od strategicky dôležitého mesta Uvira.
Boje boli hlásené aj v oblasti Runingo vzdialenej asi 20 kilometrov od Uviry.
V dôsledku nových bojov utieklo z oblasti okolo Uviry podľa spomínaných zdrojov do Burundi v priebehu jedného týždňa viac než 30.000 ľudí. Tento údaj potvrdil aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Nemenovaný predstaviteľ v Burundi pre agentúru AFP uviedol, že za posledné dva dni prišlo do krajiny vyše 8000 ľudí denne.
Spojené štáty a európske krajiny v tejto súvislosti v utorok vyzvali rwandskú armádu a bojovníkov hnutia M23, aby okamžite zastavili ofenzívu na východe KDR, najmä v provincii Južné Kivu. Signatári výzvy vydanej americkým ministerstvom zahraničných vecí žiadajú rwandskú armádu, aby sa stiahla z KDR; hnutie M23 sa má vrátiť na svoje predchádzajúce pozície a dodržiavať princípy dohodnuté na júlových rokovaniach v Katare.
Obnovené boje podkopali mierovú dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorú podpísali 4. decembra v Bielom dome prezidenti KDR a Rwandy Félix Tshisekedi a Paul Kagame. Trump opakovane tvrdil, že konflikt medzi Rwandou a KDR je jedným z ôsmich, ktoré ukončil od svojho návratu k moci v januári tohto roka.
Ofenzíva hnutia M23 sa začala takmer rok po tom, čo táto skupina získala kontrolu nad Gomou a Bukavu, dvoma najväčšími mestami na východe KDR, ktorý je bohatý na prírodné zdroje.
Vláda v Burundi vníma možnosť dobytia Uviry povstalcami ako existenčnú hrozbu, keďže leží na opačnej strane jazera Tanganika ako Bujumbura, hospodárska metropola Burundi.
Vláda v Burundi v októbri 2023 vyslala na východ KDR v rámci dohody o vojenskej spolupráci okolo 10.000 svojich vojakov, pričom ich počet sa medzičasom zvýšil na približne 18.000.
Od bleskovej ofenzívy M23 zo začiatku tohto roka sa front za posledných deväť mesiacov do značnej miery stabilizoval. Burundský prezident Evariste Ndayishimiye vo februári varoval pred nebezpečenstvom prerastenia konfliktu do širšej regionálnej vojny, pričom túto obavu vyjadrila aj Organizácia Spojených národov.
