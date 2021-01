Z Washingtonu odíde viac ako 15.000 členov Národnej gardy

Washington 22. januára (TASR) - Viac ako 15.000 príslušníkov Národnej gardy sa po inaugurácii nového amerického prezidenta Joea Bidena začalo pripravovať na odchod z Washingtonu. Z takmer 26.000 členov gardy, ktorých nasadili po násilnostiach na ochranu Kapitolu a ďalších miest, ich zostane v službe len 10.600, uviedla vo štvrtok agentúra AP.



Celý proces by mal trvať päť až desať dní. Keďže niektoré štátne orgány požiadali o ďalšiu výpomoc, okolo 7000 vojakov by malo zostať vo Washingtone do konca januára.



Denník The Washington Post a týždenník Politico v tejtosúvislosti informovali, že stovky členov Národnej gardy museli nútene opustiť areál Kapitolu, ktorý využívali na oddych a presunuli ich do neďalekej garáže. Tento krok vyvolal rozhorčenie kongresmanov vrátane veteránky vojny v Iraku Tammy Duckworthovej, ktorá na Twitteri uviedla, že polícia Kapitolu sa im ospravedlnila s tým, že vo štvrtok večer sa budú môcť do areálu opäť vrátiť.



Tisíce príslušníkov Národnej gardy z celých USA boli rozmiestnené v centre Washingtonu, ktoré niekoľko dní pred inauguráciou prakticky uzavreli, kde zabezpečovali ochranu Kapitolu a jeho okolia či vstupov do metra.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) všetkých príslušníkov Národnej gardy nasadených vo Washingtone preveril, aby zistil, či počas inaugurácie nepredstavujú bezpečnostné riziko. Odvolaných bolo 12 jej príslušníkov pre väzby na pravicové skupiny alebo zverejňovanie extrémistické názorov na internete.