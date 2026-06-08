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Z webu Kennedyho centra zmizlo Trumpovo meno
Federálny sudca Christopher Cooper v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené.
Autor TASR
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Washington 8. júna (TASR) – Kennedyho centrum múzických umení vo Washingtone v pondelok odstránilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa zo svojej webovej stránky. Na budove kultúrnej inštitúcie však zatiaľ zostáva. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
AFP pripomenula, že federálny sudca Christopher Cooper v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené.
Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája uviedol, že právo meniť názov centra má výlučne Kongres USA. Administratíve prezidenta preto nariadil odstrániť Trumpovo meno z budovy a všetkých materiálov súvisiacich s centrom do 14 dní.
Zároveň dočasne zablokoval plán šéfa Bieleho domu zavrieť centrum na dva roky z dôvodu rekonštrukcie, ktorá sa mala začať v júli.
Trump na sudcovo rozhodnutie reagoval ostro a vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad touto, podľa neho „upadajúcou“ inštitúciou.
„Ak nemôžem robiť to, čo robím lepšie než ktokoľvek iný – vrátiť tejto inštitúcii fyzickú, finančnú a umeleckú prosperitu –, nemám záujem pokračovať v beznádejnej ceste do krajiny fantázie,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
AFP doplnila, že prezident od začiatku svojho druhého mandátu opakovane podniká kroky na umiestňovanie svojho mena a podobizne do oficiálnych verejných priestorov. Ide pritom o výrazný odklon od doterajšej politickej tradície v USA.
Po Trumpovi bol už pomenovaný Americký mierový inštitút (USIP). Jeho meno sa objavilo na fasáde sídla inštitúcie vo Washingtone pred podpisom mierovej dohody medzi Kongom a Rwandou. Trumpova podobizeň sa ocitla aj na veľkých transparentoch pred ministerstvami spravodlivosti a poľnohospodárstva.
Administratíva USA zároveň tlačí na vydanie špeciálnej bankovky v nominálnej hodnote 250 dolárov s Trumpovou podobizňou. Má sa tak stať pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. V USA pritom od roku 1866 platia prísne pravidlá, ktoré zakazujú umiestňovať portréty žijúcich ľudí na oficiálne platidlá.
AFP pripomenula, že federálny sudca Christopher Cooper v máji rozhodol, že pomenovanie centra po Donaldovi Trumpovi bolo nezákonné a jeho meno musí byť odstránené.
Sudca vo svojom rozhodnutí z 29. mája uviedol, že právo meniť názov centra má výlučne Kongres USA. Administratíve prezidenta preto nariadil odstrániť Trumpovo meno z budovy a všetkých materiálov súvisiacich s centrom do 14 dní.
Zároveň dočasne zablokoval plán šéfa Bieleho domu zavrieť centrum na dva roky z dôvodu rekonštrukcie, ktorá sa mala začať v júli.
Trump na sudcovo rozhodnutie reagoval ostro a vyhlásil, že sa vzdáva kontroly nad touto, podľa neho „upadajúcou“ inštitúciou.
„Ak nemôžem robiť to, čo robím lepšie než ktokoľvek iný – vrátiť tejto inštitúcii fyzickú, finančnú a umeleckú prosperitu –, nemám záujem pokračovať v beznádejnej ceste do krajiny fantázie,“ napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
AFP doplnila, že prezident od začiatku svojho druhého mandátu opakovane podniká kroky na umiestňovanie svojho mena a podobizne do oficiálnych verejných priestorov. Ide pritom o výrazný odklon od doterajšej politickej tradície v USA.
Po Trumpovi bol už pomenovaný Americký mierový inštitút (USIP). Jeho meno sa objavilo na fasáde sídla inštitúcie vo Washingtone pred podpisom mierovej dohody medzi Kongom a Rwandou. Trumpova podobizeň sa ocitla aj na veľkých transparentoch pred ministerstvami spravodlivosti a poľnohospodárstva.
Administratíva USA zároveň tlačí na vydanie špeciálnej bankovky v nominálnej hodnote 250 dolárov s Trumpovou podobizňou. Má sa tak stať pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. V USA pritom od roku 1866 platia prísne pravidlá, ktoré zakazujú umiestňovať portréty žijúcich ľudí na oficiálne platidlá.