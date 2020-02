Z Wu-chanu odštartovalo lietadlo s evakuovanými Nemcami

Peking/Mníchov 1. februára (TASR) - Lietadlo nemeckých vzdušných síl (Luftwaffe) s viac ako 100 ľuďmi na palube vzlietlo v sobotu zo stredočínskeho mesta Wu-chan. Lietadlo prepravuje približne 90 občanov Nemecka a 40 príslušníkov iných národností, ktorí si priali evakuáciu z tohto pre epidémiu nového koronavírusu uzatvoreného mesta. Napísala s odvolaním sa na nemenovaný zdroj agentúra DPA.



Airbus 310 priletel do Wu-chanu s medzipristátím v Moskve v sobotu skoro ráno miestneho času. V lietadle sú evakuovaným ľuďom k dispozícii zdravotníci s príslušným vybavením.



Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa lietadlo priviezlo do Číny aj pomoc pre tamojšie úrady, ktoré bojujú s vírusom vrátane 10.000 ochranných rúšok, o ktoré Čína požiadala.



Nemecké lietadlo pristane na letisku vo Frankfurte nad Mohanom v sobotu popoludní. Evakuovaných následne prevezú do kasární na okraji mesta Germersheim na juhozápade krajiny, kde strávia 14 dní v karanténe.



Z Číny už svojich občanov evakuovali Spojené štáty, Japonsko, Južná Kórea a Británia. Obyvateľov krajín Európskej únie z Číny priviezlo lietadlo vyslané Portugalskom.



V Nemecku v piatok potvrdili ďalšie dva prípady nákazy novým koronavírusom šíriacim sa z Číny. Celkový počet nakazených tak v krajine stúpol na sedem.



Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS a od vlaňajšieho decembra sa šíri zo stredočínskeho veľkomesta Wu-chan, sa v Číne nakazilo celkovo 11.791 ľudí, doposiaľ si vyžiadal 259 obetí na životoch.