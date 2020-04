Z Wu-chanu začne znova jazdiť takmer 100 vlakov

Wu-chan 3. apríla (TASR) - Čínske mesto Wu-chan, z ktorého sa nový koronavírus rozšíril do zvyšku Číny a následne aj ďalej do sveta, začne od 8. apríla s prevádzkou takmer 100 osobných vlakov. Informovala o tom v piatok agentúra Sinchua na základe informácií od miestneho železničného prepravcu.



Vlaky začali prichádzať do Wu-chanu už od 28. marca a od 8. apríla budú môcť cestujúci jazdiť vlakmi aj z mesta. Vlaky z Wu-chanu majú znova jazdiť do miest ako napríklad Šanghaj, Šen-čen a Chang-čou, ako aj do ďalších miest v provincii Chu-pej.