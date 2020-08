Za bojkot sčítania ľudu v ČR v roku 2021 bude hroziť vysoká pokuta

Praha 12. augusta (TASR) - Český štatistický úrad (ČSÚ) predpokladá, že až 60 percent ľudí by mohlo vyplniť údaje pre sčítanie ľudu v budúcom roku elektronicky.



Ako v stredu oznámili štatistici, dáta bude možné vyplniť od 27. marca do 9. apríla 2021. Tých, ktorí dáta nevyplnia elektronicky, budú následne obchádzať sčítací komisári, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Kto sa nezapojí, prípadne poskytne zámerne nesprávne údaje, môže dostať pokutu 10.000 korún. Za zneužitie údajov zo sčítania bude hroziť až polmiliónová sankcia.



Prostredníctvom formulárov bude ČSÚ zisťovať mená a priezviská ľudí, druh a číslo dokladu ich totožnosti, dátum narodenia a pohlavie, miesto pobytu, národnosť, materinský jazyk, dosiahnuté vzdelanie, počet detí, povolanie alebo dochádzanie do zamestnania.



Štatistici budú zisťovať tiež spôsob bývania, veľkosť bytu, pripojenie na plyn a vodovod, spôsob vykurovania alebo zloženie domácnosti, teda zoznam osôb v byte a vzťahy medzi nimi. Ľudia naďalej budú môcť dobrovoľne uvádzať aj to, či sa hlásia k nejakej náboženskej viere.



Okrem webových stránok a mobilných aplikácií budú môcť ľudia zadať údaje aj na niektorých z ôsmich stoviek vybraných pôšt. Výsledky sčítania budú podľa predsedu ČSÚ Marka Rojíčka známe na prelome rokov 2021 a 2022.



Rojíček pripomenul, že populačné sčítania sa konajú vo väčšine krajín na svete, zvyčajne v rokoch končiacich sa nulou alebo jednotkou.



Prvýkrát bolo sčítanie ľudu na českom území v roku 1869. Od roku 1918 - od vzniku Československa - sa ich uskutočnilo deväť. Dosiaľ posledné bolo pred deviatimi rokmi, keď sa dotazníky dali prvýkrát vypĺňať aj cez internet.