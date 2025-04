Za bombovým útokom v Aténach je organizácia Revolučná sebaobrana tried

Atény 13. apríla (TASR) — Organizácia s názvom Revolučná sebaobrana tried sa prihlásila k zodpovednosti za piatkový bombový útok na sídlo gréckej železničnej spoločnosti Hellenic Train v centre Atén. Tvrdí tiež, že je zodpovedná aj za útok, ktorého cieľom bolo vo februári 2024 ministerstvo práce, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA a grécky verejnoprávny telerozhlas ERT.



Jej priznanie bolo v nedeľu zverejnené na stránke blízkej autonómnej scéne. Vyšetrovanie prípadu prevzala protiteroristická jednotka gréckej polície.



Bomba vybuchla v piatok večer pred vchodom do sídla železničnej spoločnosti. Nikto neutrpel zranenia, pretože polícia po anonymnom telefonáte budovu evakuovala, jej fasáda však bola značne poškodená.



Polícia analyzuje zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zaznamenali v okolí miesta činu dvoch podozrivých, pričom jeden z nich nemal zakrytú tvár a jeho identifikácia je otázkou času.



V obsiahlom vyhlásení, ktoré bolo zrejme pripravené vopred, sa tiež píše, že spomínané útoky boli venované palestínskemu ľudu a členovi organizácie, ktorý prišiel o život v byte v aténskej štvrti Ampelokipi pri výbuchu zhotovovanej bomby.



Železničná spoločnosť Hellenic Train a konzervatívna grécka vláda sú terčom permanentnej kritiky po železničnom nešťastí z 28. februára 2023 s 57 obeťami, pri ktorom sa pri obci Tempi čelne zrazil vlak Intercity s nákladným vlakom. Vyšetrovanie najhoršieho železničného nešťastia v Grécku stále prebieha.



Mnohí príbuzní obetí, ako aj politické strany obviňujú Hellenic Train a vládu zo zanedbania starostlivosti o železničnú infraštruktúru. Tieto obvinenia spomína vo svojom vyhlásení aj organizácia Revolučná sebaobrana tried.