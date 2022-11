NEHODA ZA BRNOM: Auto narazilo do policajnej dodávky

JmK: Dva zranění policisté, zraněný řidič i spolujezdec z osobního auta, které do policejní dodávky narazilo. To jsou následky vážné dopravní nehody na 174 km D1. Příčiny jsou v šetření, dechová zkouška u řidiče VW Amarok byla pozitivní, nadýchal 1,6‰. #policiejmk pic.twitter.com/aOpwin2eci — Policie ČR (@PolicieCZ) November 4, 2022

Praha 4. novembra (TASR) - Na českej diaľnici D1 za Brnom v smere do Prahy narazilo v piatok osobné auto do policajnej dodávky. Od 178. kilometra je diaľnica v smere do Prahy uzatvorená. Pre TASR to potvrdil hovorca Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja (HZS JMK) Jaroslav Mikoška, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.povedal Mikoška.K nehode v smere na Prahu došlo tak, že osobné auto narazilo čelne zozadu do policajnej dodávky.spresnil Mikoška s tým, že niektoré osoby sú zranené ťažko.Pri nehode v smere na Brno sa zrazili dve autá a na mieste sú dvaja zranení.dodal hovorca HZS JMK. Z diaľnice sa podľa stanice ČT24 schádza na 178. kilometri u Ostrovačíc a späť sa vracia na 168. kilometri. Zdržanie v smere do Prahy predstavuje podľa webu Dopravniinfo.cz približne hodinu.Podľa polície ČR sú zranení dvaja policajti, šofér aj spolujazdec z osobného auta, ktoré do policajnej dodávky narazilo.uviedla polícia.