Z príjmov zo zmrazeného ruského majetku kúpi ČR muníciu pre Ukrajinu

Praha 20. augusta (TASR) - Časť príjmov zo zmrazeného ruského majetku v Európskej únii bude použitá na dodávky munície pre Ukrajinu, ktoré zaobstará Česko prostredníctvom svojej muničnej iniciatívy. Tieto dodávky by na Ukrajinu mali doraziť v najbližších mesiacoch. V utorok to oznámilo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Postup bude podľa rezortu obdobný ako v iných prípadoch z muničnej iniciatívy. Ministerstvo sprostredkuje muníciu podľa požiadaviek darcu peňazí, v tomto prípade EÚ, aby sa naplnili urgentné vojenské potreby, ktoré špecifikuje Ukrajina.



Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej je to ďalšia ukážka dôvery zahraničných partnerov v efektivitu českého projektu. "Práve na základe úspechu tejto iniciatívy nás Európska únia pred niekoľkými týždňami oslovila, aby sme výnosy zo zrazených aktív využili na zaobstaranie munície pre Ukrajinu," priblížila Černochová.



Dodávky financované z výnosov zmrazených aktív ruskej centrálnej banky by na Ukrajinu mali podľa rezortu doraziť v najbližších mesiacoch. Ide tak podľa neho o dôležitú pomoc, ktorá sa čoskoro prejaví priamo na bojisku.



"Aj v tomto prípade ide o dodávky citlivého vojenského materiálu krajine, ktorá je vo vojne proti agresorovi. Nie je teda možné povedať podrobnosti, pretože by sme tým pomoc Ukrajine mohli ohroziť," povedala ministerka. Dodala len, že vďaka týmto financiám Ukrajine zaobstarajú niekoľko stotisíc kusov veľkorážovej munície.



Členské štáty EÚ v máji rozhodli, že výnosy zo zmrazených ruských aktív budú použité na okamžitú vojenskú podporu Ukrajiny. Celková výška týchto prostriedkov je 1,4 miliardy eur.



Český senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) nedávno uviedol, že munícia, ktorú Česko nakupuje pre Ukrajinu v rámci muničnej iniciatívy, je predražená. Výsledkom podľa neho je, že Ukrajinci jej dostávajú menej, ako by mali. Rezort obrany sa proti tomu ostro ohradil, ceny sú podľa neho "obvyklé a primerané".



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)