Za chyby pri mobilizácii v Rusku odvolali prvého vojenského komisára

Moskva/Praha 27. septembra (TASR) - Náčelníka vojenskej správy Magadanskej oblasti na ruskom Ďalekom východe odvolali z funkcie pre chyby pri realizácii plánov tzv. čiastočnej mobilizácie, ktorá bola prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásená 21. septembra.



Informovalo o tom v utorok Rádio Sloboda (RFE/RL), ktoré dodalo, že ide o prvý takýto prípad od vyhlásenia mobilizácie.



Akých chýb sa odvolaný vojenský komisár dopustil, štátne tlačové agentúry v Rusku neinformovali, dodala RFE/RL.



V súvislosti s chaosom pri mobilizácii a mnohými excesmi, ktoré ju sprevádzajú, zdroje z prezidentskej administratívy podľa RFE/RL uviedli, že zodpovednosť za to budú niesť "vojenskí komisári regiónov".



RFE/RL dodala, že prokremeľskí novinári a propagandisti útočia aj na vojenských komisárov za to, že doručujú predvolania aj ľuďom, ktorí sú do armády mobilizovaní napriek nedostatku vojenských skúseností či svojmu zdravotnému stavu.



Na ruských sociálnych sieťach možno nájsť viacero príbehov o invalidoch, ťažko chorých mužoch, senioroch či otcoch viacerých detí, ktorí dostali v rámci mobilizácie predvolanie, aby sa dostavili na vojenskú správu.



Nezávislé ruské médiá pôsobiace v exile v utorok v súvislosti s Magadanskou oblasťou napísali, že tam "omylom" zmobilizovali najmenej 69 ľudí, pričom dve tretiny z nich majú viac ako 45 rokov.



Po tom, ako šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra tzv. čiastočnú mobilizáciu, z Ruska odcestovali desaťtisíce ľudí najmä však mužov, ktorých by sa mohla týkať mobilizácia.



Keď sa vypredali letenky do krajín, ktoré majú s Moskvou bezvízový styk, alebo sa predávajú na neskoršie termíny, avšak za astronomické sumy, sa veľa Rusov pokúša o prekročenie pozemných hraníc Ruska s Kazachstanom, Gruzínskom či Mongolskom.