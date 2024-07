Za členky výhradne pánskeho klubu v Londýne prijali známe herečky

Londýn 2. júla (TASR) - Britské herečky Judi Denchová a Sian Phillipsová sú prvými ženami, ktoré sa stali členkami Garrick Clubu. Jeden z najstarších a najslávnejších pánskych klubov v Londýne k takejto zásadnej zmene svojich stanov pristúpil prvýkrát od založenia v roku 1831.



Ako v utorok informoval britský denník The Guardian, Garrick Club bol určený pre hercov a "mužov zdokonaľovania a vzdelávania". V 21. storočí bol jedným z posledných, kam neprijímali ženy. Do klubu smeli vstúpiť len ako hostky niektorého z mužov.



Rozhodnutie klubu prijímať za členov aj ženy vyvolalo búrlivú debatu. Odporcovia (prevažne starší členovia) sa obávali, že to "nenávratne zmení charakter Garricku". Poukazovali aj na to, že v Londýne existuje niekoľko iných spoločenských klubov iba pre ženy.



Najhlasnejšími zástancami prijímania žien boli podľa britského denníka The Guardian herci Brian Cox a Stephen Fry.



V máji sa napokon v hlasovaní viac ako 60 percent členov klubu vyslovilo pre prijímanie žien. Následne začali prúdiť prihlášky za členky, o ktorých sa rozhodovalo v pondelok na výročnom valnom zhromaždení.



Medzi prvým sa členkami klubu stali Judi Denchová, zaraďovaná k najlepším britským herečkám všetkých čias, známa okrem iného z filmovej ságy o agentovi 007 Jamesovi Bondovi, a Sian Phillipsová, preslávená divadelnou prácou a nomináciou na ceny Tony a Olivier za stvárnenie herečky Marlene Dietrichovej vo filme Marlene.



Členstvo v Garrick Clube je prísne stráženým tajomstvom, ale je známe, že tam chodia popredné osobnosti štátnej služby, justície, žurnalistiky, ľudia z inštitúcií financovaných z verejných zdrojov či zo sféry umenia. Členom je podľa všetkého aj aj herec Benedict Cumberbatch či minister pre miestnu samosprávu Michael Gove. K prvým členom klubu patril spisovateľ Charles Dickens.