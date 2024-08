Za dejisko budúcoročnej Eurovízie vybrali švajčiarsky Bazilej

Bazilej 30. augusta (TASR) - Za dejisko budúcoročnej pesničkovej súťaže Eurovízia, ktorá sa má konať od 13. do 17. mája, bolo vybrané švajčiarske mesto Bazilej. Oznámila to v piatok Európska vysielacia únia (EBU), ktorá Eurovíziu organizuje, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Bazilej leží na rieke Rýn pri hraniciach s Francúzskom aj s Nemeckom, pričom má prevažne nemecky hovoriace obyvateľstvo. V pomyselnom súboji toto mesto zvíťazilo nad Ženevou, ktorú organizátori taktiež zvažovali.



Švajčiarsko má právo byť hostiteľskou krajinou budúcoročného 69. ročníka tejto súťaže, nakoľko jej tohoročným laureátom sa stal práve švajčiarsky nebinárny spevák Nemo. Vo švédskom Malmö zvíťazil s piesňou The Code o rodovej nekonformnosti.



"EBU je nadšená, že Bazilej bol vybraný za hostiteľské mesto pre Eurovision Song Contest 2025. Táto súťaž sa zrodila vo Švajčiarsku, v (meste) Lugano v roku 1956, a je skvelé, že sa po takmer 70 rokoch vracia do svojho rodiska," povedal supervízor súťaže Martin Österdahl. Švajčiarsko bolo okrem prvého ročníka súťaže v zmienenom Lugane jej dejiskom aj v roku 1989 v meste Lausanne, pripomína TASR.



Súťaž sa bude konať vo viacúčelovej aréne St. Jakobshalle na predmestí Bazileja, ktorá má kapacitu vyše 12.000 divákov a je otvorená od roku 1976. Každoročne sa v nej koná mužský tenisový turnaj Swiss Indoors, v ktorom rekordných desaťkrát zvíťazil miestny rodák a donedávna profesionálny tenista Roger Federer.



V tejto aréne sa konali aj majstrovstvá Európy a sveta v hádzanej, taktiež majstrovstvá sveta v curlingu či niektoré zo zápasov majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 1998. Aréna sa využíva aj na koncerty, pričom ešte v tomto roku by v nej v rámci svojho európskeho turné mal vystúpiť kanadský spevák Bryan Adams.