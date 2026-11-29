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Za desať dní zachránili pri pobreží Mauritánie takmer 3000 migrantov
Najmenej 43 ľudí zomrelo 6. novembra pri prevrátení ich kanoe v mori pri pobreží Senegalu.
Autor TASR
Nouakchott 29. novembra (TASR) – Viac ako 3000 migrantov zachránili za posledných desať dní v mori pri pobreží Mauritánie, odkiaľ sa snažili dostať do Európy. Oznámila to v nedeľu pobrežná stráž západoafrickej krajiny, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Tisíce Afričanov, prevažne mladých ľudí, sa pokúšajú prekonať nebezpečnú cestu Atlantickým oceánom v preplnených a často schátralých člnoch, aby sa dostali do Európy cez španielske Kanárske ostrovy.
Za desať dní dorazilo na mauritánske pobrežie celkovo 3187 osôb, ktoré cestovali na 23 člnoch, uviedla pobrežná stráž a špecifikovala, že týchto migrantov zachránila spolu s námornými silami a žandármi.
„Tieto člny odišli z určitých susedných krajín a ich pasažieri strávili na mori šesť až osem dní, kým sa dostali na mauritánske pobrežie,“ dodáva vyhlásenie.
O život v posledných rokoch na takejto cesty prišli tisíce ľudí. V uplynulých mesiacoch sa však počet člnov vyrážajúcich najmä z pobreží Senegalu a Gambie výrazne zvýšil a došlo aj k ďalším tragédiám.
Najmenej 43 ľudí zomrelo 6. novembra pri prevrátení ich kanoe v mori pri pobreží Senegalu. V piatok zahynulo najmenej 14 migrantov a 84 ďalších zachránili pri pobreží Kanárskych ostrovov.
Tisíce Afričanov, prevažne mladých ľudí, sa pokúšajú prekonať nebezpečnú cestu Atlantickým oceánom v preplnených a často schátralých člnoch, aby sa dostali do Európy cez španielske Kanárske ostrovy.
Za desať dní dorazilo na mauritánske pobrežie celkovo 3187 osôb, ktoré cestovali na 23 člnoch, uviedla pobrežná stráž a špecifikovala, že týchto migrantov zachránila spolu s námornými silami a žandármi.
„Tieto člny odišli z určitých susedných krajín a ich pasažieri strávili na mori šesť až osem dní, kým sa dostali na mauritánske pobrežie,“ dodáva vyhlásenie.
O život v posledných rokoch na takejto cesty prišli tisíce ľudí. V uplynulých mesiacoch sa však počet člnov vyrážajúcich najmä z pobreží Senegalu a Gambie výrazne zvýšil a došlo aj k ďalším tragédiám.
Najmenej 43 ľudí zomrelo 6. novembra pri prevrátení ich kanoe v mori pri pobreží Senegalu. V piatok zahynulo najmenej 14 migrantov a 84 ďalších zachránili pri pobreží Kanárskych ostrovov.