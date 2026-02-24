Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Za dva týždne deportovali z Poľska vyše 160 cudzincov

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP

Príslušníci pohraničnej stráže deportovali osoby odsúdené za závažnú trestnú činnosť.

Autor TASR
Varšava 24. februára (TASR) - V priebehu uplynulých dvoch týždňov poľské bezpečnostné zložky deportovali z územia Poľska viac ako 160 cudzincov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva vnútra.

Príslušníci pohraničnej stráže deportovali osoby odsúdené za závažnú trestnú činnosť. Išlo o prípady nebezpečného vyhrážania, domáceho násilia, podvodov, vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu, ako aj krádeží, vlámaní a fyzických útokov.

Najväčší podiel medzi osobami, ktoré krajinu opustili dobrovoľne, tvorili občania Kolumbie, Gruzínska a Bieloruska. Pri nútených vyhosteniach dominovali štátni príslušníci Ukrajiny a Gruzínska.

Rezort vnútra zdôraznil, že ide o súčasť systematického uplatňovania návratovej politiky s cieľom posilniť verejný poriadok a bezpečnosť v krajine.





