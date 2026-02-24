< sekcia Zahraničie
Za dva týždne deportovali z Poľska vyše 160 cudzincov
Príslušníci pohraničnej stráže deportovali osoby odsúdené za závažnú trestnú činnosť.
Autor TASR
Varšava 24. februára (TASR) - V priebehu uplynulých dvoch týždňov poľské bezpečnostné zložky deportovali z územia Poľska viac ako 160 cudzincov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva vnútra.
Príslušníci pohraničnej stráže deportovali osoby odsúdené za závažnú trestnú činnosť. Išlo o prípady nebezpečného vyhrážania, domáceho násilia, podvodov, vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu, ako aj krádeží, vlámaní a fyzických útokov.
Najväčší podiel medzi osobami, ktoré krajinu opustili dobrovoľne, tvorili občania Kolumbie, Gruzínska a Bieloruska. Pri nútených vyhosteniach dominovali štátni príslušníci Ukrajiny a Gruzínska.
Rezort vnútra zdôraznil, že ide o súčasť systematického uplatňovania návratovej politiky s cieľom posilniť verejný poriadok a bezpečnosť v krajine.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
