Za ekologickú katastrofu pri Mauríciu môže kapitán tankera

Port Louis 22. decembra (TASR) - Kapitán a prvý dôstojník lode, ktorá narazila na plytčinu v oblasti koralového útesu pri Mauríciu, boli uznaní za vinných z ohrozenia tamojšieho životného prostredia. Informovala o tom v utorok stanica BBC.



Kapitán plavidla sa priznal, že popíjal trochu alkohol počas bližšie nešpecifikovanej narodeninovej oslavy na palube predtým, ako tanker MV Wakashio 25. júla 2020 narazil na plytčinu. Pri incidente sa do mora dostalo približne 1000 ton paliva, čo následne spôsobilo ekologickú katastrofu.



Vo vodách Maurícia sa nachádzajú svetoznáme koralové útesy, ktoré vyhľadávajú turisti.



Kapitán lode vyhlásil, že dal príkaz, nech sa plavidlo priblíži k maurícijským vodám, aby mohli členovia posádky zatelefonovať svojim rodinám. "More bolo rozbúrené, ale viditeľnosť bola dobrá a umožňovala bezpečnú plavbu," uviedol kapitán.



Loď narazila na plytčinu v oblasti Pointe d'Esny, ktorá je známa pre svoju jedinečnú biosféru. V danej oblasti sa nachádzajú aj mokrade vyhlásené Ramsarským dohovorom o mokradiach za lokalitu medzinárodného významu.



Vyšetrovanie odhalilo, že dôstojník, ktorý mal na starosti pozorovateľňu, dostal povolenie zúčastniť sa na zmienenom večierku, z čoho vyplýva, že nedokázal zabezpečiť bezpečnú navigáciu lode.



Kapitán sa za vzniknuté škody na tamojšom prírodnom prostredí ospravedlnil. On i pozorovací dôstojník budú odsúdení 27. decembra.



Africká pobočka environmentálnej organizácie Greenpeace v čase nehody varovala, že tisíckam zvieracích druhov hrozí následkom znečisteného životného prostredia utopenie, pričom táto ekologická katastrofa ohrozí aj miestnu ekonomiku, potravinovú bezpečnosť a zdravie obyvateľov Maurícia.