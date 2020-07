Za expanziou firmy Lego stál Christiansen, narodil sa pred 100 rokmi

Billund/Bratislava 8. júla (TASR) - Na čele dánskej rodinnej spoločnosti Lego, ktorá už desiatky rokov vyrába legendárne stavebnice, stál Godtfred Kirk Christiansen v rokoch 1957 - 1979. Počas jeho éry zaznamenala spoločnosť expanziu aj vďaka realizácii jeho nápadu prejsť definitívne z drevených kociek na plastové. Od narodenia Godtfreda Kirka Christiansena, ktorý ako šéf spoločnosti inicioval aj vznik prvého Legolandu, uplynie v stredu 8. júla 100 rokov.



Spoločnosť Lego založil v roku 1932 jeho otec, tesár Ole Kirk Christiansen (1891 - 1958). Vznikla v podstate z nevyhnutnosti, v dôsledku požiaru a hospodárskej krízy 20. rokov minulého storočia.



Ole Kirk Christiansen si v Billunde otvoril stolársku dielňu a vyrábal nábytok. Pre požiar, ktorý zachvátil dielňu a začínajúcu hospodársku krízu prešiel postupne na výrobu drevených hračiek. Vyrábal autíčka, loďky, lietadlá a autobusy, ktoré sa stali primárnym zdrojom príjmov rodiny Christiansenovcov.



Pri výrobe hračiek mu od 12-tich rokov pomáhal jeho tretí syn Godtfred Kirk Christiansen. Narodil sa 8. júla 1920 v Billunde a popri otcovi sa postupne vypracoval na zručného výrobcu a zlepšovateľa hračiek, ktoré od roku 1932 začali produkovať pod značkou Lego.



Prvé návrhy hračiek zhotovil Godtfred Kirk Christiansen v roku 1937, keď mal 17 rokov. To už firma dva roky vyrábala aj drevené kocky, z ktorých si ich zákazníci mohli doma sami postaviť konkrétne hračky. Rozmach firmy zastavil opäť požiar z roku 1942. Otec a syn sa však nevzdali, vďaka pôžičke otvorili ešte väčšiu dielňu a zanedlho mala firmy takmer 40 zamestnancov.



Koncom 40. rokov minulého storočia sa inšpirovali nápadom britského psychológa Hilaryho Fishera Pagea a začali s výrobou plastových kociek. Trvalo však niekoľko rokov pokým Godtfred Kirk Christiansen zdokonalil ich spájanie a rozpájanie, ktoré bolo pri plastových kockách dosť náročné.



V roku 1957 prevzal Godtfred Kirk Christiansen po svojom otcovi vedenie firmy a v roku 1958 získal patent na plastové kocky s vylepšeným spojom, ktorý zostave zabezpečil veľkú stabilitu.



Jediným vlastníkom spoločnosti Lego sa stal v roku 1961, keď kúpil podiely od súrodencov. Firma pod jeho vedením prešla definitívne na výrobu platových kociek a stavebnica Lego sa začala predávať v Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Belgicku, Švédsku, Fínsku a Holandsku. V roku 1966 sa Lego už predávalo v 42 krajinách.



Okrem rozširovania doplnkov do zostáv Godtfred Kirk Christiansen rozdelil produkty spoločnosti podľa vekových kategórií a schopností svojich zákazníkov. Postupne vzniklo Duplo pre najmenších a Lego Expert Builder (dnešné Technic) pre starších a náročnejších zákazníkov.



Spoločnosť pod vedením kreatívneho šéfa vytvorila viacero tematických zostáv ako napríklad Lego vlak, Lego mesto, Lego lode, Lego zámok či Lego vesmír. Prvý zábavný park, tzv. Legoland, vybudovaný z iniciatívy Godtfreda Kirka Christiansena, otvorili v Billunde v roku 1968.



V roku 1969 postihla Godtfreda Kirka Christiansena rodinná tragédia. Pri autonehoda mu zomrela dcéra Hanne Christiansenová. Tragédia ním otriasla natoľko, že uvažoval o predaji spoločnosti, ale napokon to neurobil.



V roku 1973 sa stavebnice dostali aj do východnej Európy. O dva roky neskôr firma expandovala aj do Spojených štátov amerických (USA). Figúrky dostali pohyblivé ruky a nohy v roku 1978. V roku 1979 odovzdal vedenie firmy synovi Kjeldovi Kirkovi.



Godtfred Kirk Christiansen absolvoval len základné vzdelávanie, neovládal žiadny cudzí jazyk a údajne mal také ťažkosti s čítaním textov, že manažéri mu museli dávať hlásenia ústne. Napriek tomu vybudoval jednu z najobľúbenejších hračiek pre deti.



Zomrel 13. júla 1995, niekoľko dní po 75. narodeninách v rodnom Billunde.