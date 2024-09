Za explóziami pagerov v Libanone a Sýrii je údajne Mosad

V Libanone po výbuchoch pagerov odporúčajú zrušiť v stredu vyučovanie na školách



Ľudia darujú krv pre ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri výbuchu vreckových komunikačných zariadení, tzv. pagerov, v sídle Červeného kríža v libanonskom meste Sidon 17. septembra 2024. Foto: TASR/AP

Bejrút 17. septembra (TASR) - Za koordinovanými výbuchmi vreckových komunikačných zariadení, tzv. pagerov, ku ktorým došlo v utorok v Libanone a v Sýrii, je údajne izraelská tajná služba Mosad, tvrdí televízia Sky News Arabia citovaná denníkom The Times of Israel (TOI), ktorého správu prevzala aj agentúra TASR.Podľa televízie sa Mosadu podarilo dostať k pagerom ešte pred tým, ako ich začal používať Hizballáh. TV stanica uviedla, že agenti Mosadu pripevnili k batériám silnú trhavinu PETN a neskôr zariadenie odpálili zahriatím batérie na diaľku.Americký denník Wall Street Journal pred tým informoval, že niektorí členovia Hizballáhu cítili, ako sa ich pagery zahrievali a zlikvidovali ich pred sériou výbuchov.Panarabská televízia al-Džazíra zasa citovala libanonský bezpečnostný zdroj, ktorý uviedol, že hmotnosť výbušniny umiestnenej v každom zariadení bola nižšia ako 20 gramov a že pagery, čo vybuchli, boli dovezené pred piatimi mesiacmi. Televízia dodala, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako došlo k aktivácii výbušniny.Medzi obeťami výbuchov sú podľa Hizballáhu aj jeho členovia a syn poslanca zastupujúceho šiitské hnutie v libanonskom parlamente. Zranenia podľa zdrojov utrpeli aj vysokopostavení predstavitelia Hizballáhu a príslušníci elitných jednotiek pôsobiacich v rámci hnutia.Zrejme koordinované výbuchy pagerov sa odohrali na juhu Libanonu, ako aj na južných predmestiach hlavného mesta Bejrút, ktoré sú baštami Hizballáhu. Podobné správy priniesli iránske médiá aj zo susednej Sýrie, kde podľa nich prišlo o život sedem ľudí.Výbuchy pagerov si v Libanone podľa aktualizovaných správ vyžiadali životy deviatich ľudí a ďalších približne 2750 zranených.Podľa saudskoarabského TV kanála al-Hadas približne 500 členov militantnej organizácie Hizballáh má v dôsledku výbuchu poškodený zrak.Vodca libanonského hnutia Hasan Nasralláh už dávnejšie varoval členov hnutia, aby pri sebe nenosili mobilné telefóny, pretože Izrael by ich podľa neho mohol použiť na sledovanie pohybu a na vykonávanie cielených útokov.Všetky štátne i súkromné školy v Libanone - vrátane vysokých - by mali v stredu zostať zatvorené. V reakcii na sériu koordinovaných výbuchov malých komunikačných zariadení, tzv. pagerov, vyzval na zrušenie výučby v Libanone tamojší minister školstva Abbás Halabí.Ako podľa TASR pripomenula agentúra DPA, k útokom došlo v utorok na rôznych miestach Libanonu. Vyžiadali si najmenej deväť obetí a okolo 2800 zranených.Väčšina obetí utrpela zranenia na ruke, niektorí aj v oblasti tváre, brucha a očí, spresnilo libanonské ministerstvo zdravotníctva.Útoky boli zamerané najmä na príslušníkov proiránskych milícií Hizballáh, ktorých vedenie z detonácií obvinilo Izrael a pohrozilo mu za ne odvetou.Izrael sériu výbuchov v Libanone, ale aj v Sýrii, nekomentoval. V noci na stredu sa však v Jeruzaleme konala schôdzka ministra obrany Joava Galanta s náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády Hercim Halevim a ďalšími vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi, uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI).Palestínske radikálne hnutie Hamas odsúdilo smrtiacu vlnu výbuchov pagerov, ktoré zasiahli jej libanonského spojenca - Hizballáh -, a označilo to za "sionistickú teroristickú agresiu". Upozornilo, že tento útok nerozlišoval "medzi bojovníkmi hnutia odporu a civilistami".TOI pripomenul, že palestínske teroristické komandá vlani 7. októbra pri svojom vpáde na juh Izraela v tamojších kibucoch a mošavoch systematicky zabíjali civilistov v ich domovoch. Denník tiež doplnil, že Hamas v uplynulých rokoch vypálil na izraelské mestá - a tým aj na civilistov - desaťtisíce rakiet.Na stranu Hizballáhu sa postavili iracká vláda i Iránom podporované iracké milície, ktoré Libanonu prisľúbili pomoc.Kým iracký premiér Muhammad Šijá Súdání nariadil vyslať do Libanonu tímy lekárov a záchranárov, velenie polovojenských Brigád Hizballáhu (Katáib Hizballáh) tvorených irackými šiitmi a podporovaných Iránom zasa deklarovalo pripravenosť poslať do Libanonu bojovníkov, vybavenie a podporu, či už na technickej alebo logistickej úrovni.Aj osobitná koordinátorka OSN pre Libanon Jeanine Hennisová-Plasschaertová vo svojom vyhlásení odsúdila utorkový útok v Libanone a upozornila, že ide o "mimoriadne znepokojujúcu eskaláciu".