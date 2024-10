Za jediný deň sa do Británie preplavilo takmer 500 migrantov

Londýn 13. októbra (TASR) - Približne 500 migrantov sa preplavilo cez Lamanšský prieliv do Británie za jediný deň, vyplýva z údajov britského ministerstva vnútra, zverejnených v nedeľu. TASR informuje podľa správy agentúr DPA a PA Media.



Zo štatistiky ministerstva vyplýva, že v priebehu soboty priplávalo na deviatich člnoch do Británie dovedna 471 ľudí. V piatok prišlo na dvoch plavidlách 142 migrantov.



Za rok 2024 to zatiaľ predstavuje celkový počet 27.225 príchodov, čo je päťpercentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Minulý týždeň prišli o život štyria ľudia vrátane dvojročného dieťaťa po tom, čo sa dve plavidlá dostali do ťažkostí pri pobreží Francúzska. K smrteľným incidentom došlo v rovnaký deň, keď cez Lamanšský prieliv prešlo až 973 migrantov na 17 menších člnoch, čo predstavovalo najvyšší denný počet prichádzajúcich migrantov tento rok.



"Všetci by sme chceli zabrániť nebezpečným prechodom na malých člnoch, ktoré ohrozujú životy a podkopávajú bezpečnosť na našich hraniciach," uviedlo ministerstvo. Ako dodalo, vzhľadom na nedávne tragické udalosti v okolí Lamanšského prielivu je zjavné, že pašerácke gangy nedbajú na to, či zraniteľní ľudia riskujú svoje životy alebo zahynú, pokiaľ zaplatia, cituje DPA.