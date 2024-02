Za jediný deň zaznamenali v Turecku sedem vrážd žien

Istanbul 28. februára (TASR) - V priebehu utorka prišlo v Turecku o život sedem žien, ktoré zavraždili ich súčasní alebo bývalí partneri. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila turecká televízna stanica Habertürk.



"Celkovo sedem žien bolo surovo zavraždených v Izmire, Burse, Sakaryi, Erzurume, Denizli a v Istanbule," spresnila stanica, pričom spomenula šesť veľkých tureckých miest, informuje v stredu agentúra AFP.



"Páchateľmi sú buď ich manželia alebo partneri, s ktorými už nežili," dodala televízia, ktorá na svojej webovej stránke zverejnila mená i fotografie obetí.



Ženy vo veku od 32 do 49 rokov boli zastrelené alebo dobodané na smrť, spresňuje AFP. Najmenej traja z páchateľov týchto zločinov si následne aj sami siahli na život; dvoch zatkla polícia a jeden zomrel po tom, čo utrpel zranenia pri zatýkaní. Osud siedmeho, ktorý utiekol z väzenia, aby zavraždil svoju manželku, nebol bezprostredne známy.



Turecká mimovládna organizácia We Will Stop Femicide v roku 2023 zaznamenala v krajine 315 prípadov vrážd žien. Z toho 65 percent bolo zavraždených vo vlastnom domove. Ďalších 248 prípadov je v kategórii "podozrivých úmrtí", ktoré úrady označujú za samovraždy, ale feministické zoskupenia majú v týchto prípadoch podozrenie na cudzie zavinenie. Poukazujú pritom aj na nárast počtu prípadov, keď páchatelia vyhodia svoje obete z okna.



Turecko v roku 2021 odstúpilo od konvencie Rady Európy na boj proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu, známej ako Istanbulský dohovor, píše AFP. Tento dohovor od úradov požaduje vyšetrovanie a trestanie násilia voči ženám.