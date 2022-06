Za krádež sochy z karlovarskej hrobky pôjdu dvaja muži do väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Karlove Vary 4. júna (TASR) - Okresný súd v Karlových Varoch odsúdil dvoch mužov, ktorí vlani ukradli a rozrezali medenú sochu anjela z rodinnej hrobky Puppovcov na cintoríne v karlovarskej miestnej časti Drahovice. Sochu chceli odovzdať do zberu.Muži zo súdu odišli s trestami odňatia slobody a povinnosťou nahradiť škodu vo výške 750.000 korún (30.000 eur). Keďže sa obžalovaní aj štátna zástupkyňa vzdali odvolania, rozhodnutie je právoplatné, informovala v piatok spravodajská stanica ČT24.Obžalovaní vinu priznali a súhlasili so stanoveným trestným činom v obžalobe. Jeden z mužov dostal nepodmienečný trest vo výške takmer troch rokov, druhý pôjde do väzenia na jeden rok a päť mesiacov." uviedla hovorkyňa súdu Ivana Fořtová. Za spáchaný čin im z dôvodu spôsobenej väčšej škody hrozil pôvodne trest vo výške až piatich rokov.Dvojica mužov ukradla zhruba 300-kilogramovú medenú sochu z karlovarského cintorína vlani v júni. Sochu následne naložili do kufra auta a odviezli do lesa. Niekoľko kilometrov od cintorína sa ju snažili rozrezať kotúčovou pílou s úmyslom speňažiť ju ako šrot v zberných surovinách.Pri tejto činnosti ich však vyrušil lesník, a preto z miesta rýchlo ušli - iba s odrezanou časťou sochy. Lesník situáciu ihneď oznámil na polícii, ktorá ešte v ten istý deň páchateľov dolapila.Poškodená socha je momentálne uschovaná v Správe kúpeľných parkov Karlove Vary. Vedúci cintorínskej správy Petr Vejvoda potvrdil, že sa im vrátila aj ruka sochy anjela, s ktorou páchatelia odišli z lesa. "" uviedol." podotkol bezprostredne po krádeži Miroslav Kučera, riaditeľ Správy kúpeľných parkov, ktorá dohliada aj na drahovický cintorín.Rodina Puppovcov patrí k najvýznamnejším v histórii Karlových Varov. Zakladateľ rodu, cukrár Johann Georg Pupp, prišiel do mesta v roku 1767. Jeho potomkovia mali významný vplyv na rozvoj tohto kúpeľného mesta a najmä hotelierstva. Založili prestížny Grandhotel Pupp, ktorý je okrem iného v súčasnosti jedným zo stredobodov Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary.