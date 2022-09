Za kráľovnou cestujú všetky jej deti, príde aj princ Harry s Meghan

Londýn/Balmoral 8. septembra (TASR) - Všetky štyri deti britskej kráľovnej Alžbety II. odcestovali alebo sú na ceste do jej vidieckeho sídla Balmoral v Škótsku, uviedli vo štvrtok britské médiá. Informovala o tom agentúra DPA.



Lekári 96-ročnej kráľovnej totiž vyjadrili vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s jej zdravotným stavom a odporučili panovníčke zostať pod dohľadom zdravotníkov, oznámil Buckinghamský palác.



Stanica BBC uviedla, že do Alžbetinho sídla pricestoval následník trónu princ Charles spolu s manželkou Camillou, ako aj princezná Anna. Na ceste bol druhý syn kráľovnej princ Andrew a jeho mladší brat princ Edward spolu s manželkou Sophie, ako aj Alžbetin vnuk a Charlesov najstarší syn princ William.



Ku kráľovnej pricestuje aj Williamov mladší brat Harry spolu s manželkou Meghan, oznámil podľa DPA ich hovorca. Pár, ktorý je momentálne na krátkej návšteve Európy, sa mal vo štvrtok večer zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní cien v Londýne, zmenil však svoje plány a odcestuje do Škótska, uviedla agentúra Press Association.



"Celá krajina bude hlboko znepokojená dnešnou poludňajšou správou z Buckinghamského paláca. Ja a aj všetci ľudia po celom Spojenom kráľovstve v týchto chvíľach myslíme na jej veličenstvo kráľovnú a jej rodinu," napísala na Twitteri britská premiérka Liz Trussová.



Panovníčku trápia od vlaňajška zdravotné problémy, v dôsledku ktorých má problémy s chôdzou aj státím.