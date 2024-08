Za minulý rok zaznamenali v Nemecku výrazný nárast nelegálnej migrácie

Berlín 21. augusta (TASR) - Počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Nemecka sa v roku 2023 výrazne zvýšil. Uviedol to v stredu nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA), píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Nemecká polícia vlani podozrievala z neoprávneného vstupu a pobytu v krajine 266.224 ľudí, čo je 33,4-percentný nárast v porovnaní s rokom 2022, informoval BKA. Väčšinu podozrivých policajti zadržali.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podľa BKA minulý tok zaznamenala celkovo 380.200 neoprávnených prekročení vonkajších hraníc schengenského priestoru. Išlo o najvyššiu ročnú bilanciu od roku 2016.



Do Nemecka neoprávnene prichádzali najmä migranti zo Sýrie (54.207 ľudí), Turecka (35.732 ľudí) a Afganistanu (35.370 ľudí). BKA tvrdí, že mnohým z nich pomohli pri prekročení hraníc prevádzači.



"Skupiny prevádzačov sa správali čoraz riskantnejšie a bezohľadnejšie voči prevádzaným osobám, nezúčastneným tretím stranám a policajným zložkám, aby sa vyhli kontrole a tým aj trestnému stíhaniu," uviedol BKA vo vyhlásení.