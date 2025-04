Trest za napadnutie účtu Fialu: Páchateľovi hrozia tri roky väzenia

Praha 10. apríla (TASR) - Za napadnutie účtu českého premiéra Petra Fialu na sociálnej sieti X hrozia páchateľovi až tri roky väzenia. Polícia prípad vyšetruje ako neoprávnený prístup a zásah do počítačového systému. Vo štvrtok to s odvolaním sa na hovorkyňu pražskej polície Evu Kropáčovú uviedla stanica ČT24. K hackerskému útoku došlo v utorok ráno, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na účte Fialu a tiež koalície SPOLU sa objavili falošné príspevky, napríklad informácie o údajnom útoku Rusov na české jednotky pri Kaliningrade. Premiérova hovorkyňa Lucie Michut Ješátková neskôr potvrdila, že príspevok bol podvrh a po niekoľkých minútach z účtu zmizol.



Útok potom potvrdil aj Fiala, podľa ktorého boli účty na sociálnej sieti napadnuté zo zahraničia. Podotkol, že útočníkom sa podarilo preniknúť do profilov napriek dôkladným bezpečnostným opatreniam vrátane dvojfaktorového overovania.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)