< sekcia Zahraničie
Za napomáhanie pri streľbe v LGBTQ+ bare v Osle odsúdili islamistu
Sudca Kim Heger uznal 48-ročného muža s pakistanskými koreňmi za vinného z plánovania teroristického činu a spoluúčasti na útoku.
Autor TASR
Kodaň 16. januára (TASR) - V Nórsku odsúdili na 30 rokov väzenia Arfana Bhattiho za napomáhanie pri teroristickom útoku v LGBT+ bare počas osláv Pridu v Osle 25. júna 2022. Pri streľbe útočníka zomreli dvaja ľudia a ďalší boli zranení, niektorí vážne. V tejto škandinávskej krajine ide o najvyšší možný trest, píše TASR podľa agentúr DPA a Reuters.
Sudca Kim Heger uznal 48-ročného muža s pakistanskými koreňmi za vinného z plánovania teroristického činu a spoluúčasti na útoku, hoci sa v čase streľby nachádzal v Pakistane.
„Je to muž, ktorý nenávidí nórske hodnoty,“ uviedla pred súdom v novembri prokurátorka Aud Kinsarvik Gravasová.
„Bhatti je nebezpečný muž," uviedol sudca Kim Heger pri vynášaní rozsudku. „Bol to plánovaný a bezcitný útok na nevinných ľudí, ktorý vyvolal v obyvateľstve vážny strach. Nielen medzi tými, ktorých sa priamo dotkol, ale aj v spoločnosti všeobecne. Súdu sa zdá jasné, že Bhattiho účasť na teroristickom čine je najzávažnejšej povahy," dodal.
Islamista od začiatku zodpovednosť za zločin popieral a podľa verejnoprávneho vysielateľa NRK sa plánuje proti rozsudku odvolať. Strelcom bol nórsky občan Zaniar Matapour pôvodom z Iránu, ktorého už v júli 2024 odsúdili na 30 rokov vo väzení za vraždy a terorizmus.
Arfan Bhatti bol odsúdený aj za plánovanie ďalších útokov v Nórsku spolu s teroristickou organizáciou Islamský štát. Prokuratúra v obžalobe uviedla, že dokázal zmanipulovať strelca, ktorý bol údajne ľahko ovplyvniteľný, a poskytoval mu množstvo rád.
Kľúčovým dôkazom v prípade boli správy s agentom spojeným so spravodajskou službou, ktorý sa vydával za člena Islamského štátu. Bhatti počas súdneho procesu prvýkrát priznal, že na sieti Telegram používal označenie „Shaheen“.
Sudca Kim Heger uznal 48-ročného muža s pakistanskými koreňmi za vinného z plánovania teroristického činu a spoluúčasti na útoku, hoci sa v čase streľby nachádzal v Pakistane.
„Je to muž, ktorý nenávidí nórske hodnoty,“ uviedla pred súdom v novembri prokurátorka Aud Kinsarvik Gravasová.
„Bhatti je nebezpečný muž," uviedol sudca Kim Heger pri vynášaní rozsudku. „Bol to plánovaný a bezcitný útok na nevinných ľudí, ktorý vyvolal v obyvateľstve vážny strach. Nielen medzi tými, ktorých sa priamo dotkol, ale aj v spoločnosti všeobecne. Súdu sa zdá jasné, že Bhattiho účasť na teroristickom čine je najzávažnejšej povahy," dodal.
Islamista od začiatku zodpovednosť za zločin popieral a podľa verejnoprávneho vysielateľa NRK sa plánuje proti rozsudku odvolať. Strelcom bol nórsky občan Zaniar Matapour pôvodom z Iránu, ktorého už v júli 2024 odsúdili na 30 rokov vo väzení za vraždy a terorizmus.
Arfan Bhatti bol odsúdený aj za plánovanie ďalších útokov v Nórsku spolu s teroristickou organizáciou Islamský štát. Prokuratúra v obžalobe uviedla, že dokázal zmanipulovať strelca, ktorý bol údajne ľahko ovplyvniteľný, a poskytoval mu množstvo rád.
Kľúčovým dôkazom v prípade boli správy s agentom spojeným so spravodajskou službou, ktorý sa vydával za člena Islamského štátu. Bhatti počas súdneho procesu prvýkrát priznal, že na sieti Telegram používal označenie „Shaheen“.