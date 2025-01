Za návrat Magyara z EP hlasovalo už 46.000 Maďarov

Budapešť 14. januára (TASR) - Zhruba 46.000 ľudí hlasovalo v priebehu utorka za to, aby sa predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar vzdal mandátu poslanca Európskeho parlamentu a vrátil do vlasti. O tomto kroku bude možné hlasovať až do stredajšieho poludnia, oznámil Magyar na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, v pondelok na Facebooku avizoval, že sa svojich voličov spýta, či sa v záujme sústredenia sa na vnútropolitické záležitosti nemá vzdať mandátu poslanca EP.



Pripomenul, že o jeho súčasnom mandáte v EP vlani v júni veľkou väčšinou hlasov rozhodli voliči. "Potom som sľúbil, že sa na váš názor spýtam znova o pol roka. Sľuby sa majú dodržiavať. Zajtra ráno sa začne hlasovanie o tom, či mám pokračovať v práci v Bruseli a Štrasburgu popri práci predsedu strany," dodal v pondelok Magyar.



Do utorka večera sa do online hlasovania zapojilo 48.000 voličov.



Magyar v priebehu utorka na Facebooku podčiarkol, že vďaka mandátu EP sa mohol informovať o stave nemocníc a o pracovných podmienkach zdravotníkov, jeho mandát mu pomohol navštíviť štátne železnice MÁV a prezentovať tamojšie problémy, ako aj problémy detských domovov v Maďarsku.



Vlani v apríli Magyar povedal, že nechce byť europoslancom a že chce pracovať doma do roku 2026. V polovici júna oznámil, že ho veľa ľudí presviedčalo, aby v prípade získania mandátu ako líder kandidátky strany TISZA išiel do Bruselu. Vtedy sa rozhodol, že sa na to spýta voličov.



Strana TISZA 2. januára vydala vyhlásenie, že v apríli by v Maďarsku mohli byť reálne predčasné voľby. Na základe rozhodnutia predsedníctva preto prešla strana od 6. januára do režimu predvolebnej kampane. TISZA tiež podnikla kroky k urýchleniu výberu kandidátov na poslancov a k finalizácii programu svojej budúcej vlády.



Vládne informačné centrum (KTK) 1. januára vo vyhlásení poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby, ako to koncom vlaňajška zaznelo v radoch opozície.