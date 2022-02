V Česku pribudlo 4940 nakazených novým koronavírusom

Praha 21. februára (TASR) - V Česku v nedeľu pribudlo najmenej nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za uplynulých šesť týždňov; testy ich odhalili 4267. Potvrdených reinfekcií bolo 673, čo je zhruba o polovicu menej ako minulý týždeň.



Nižší je aj počet hospitalizovaných s covidom; v nedeľu si vyžadovalo nemocničnú starostlivosť 3127 nakazených. Vyplýva to z údajov Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, z ktorých v pondelok citoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



Za celý minulý týždeň bolo v Česku potvrdených takmer 107.000 novonakazených, o týždeň skôr to bolo zhruba 160.000 a v prvý februárový týždeň takmer 230.000. V medzitýždňovom porovnaní klesá počet novopotvrdených prípadov už 13 dní za sebou.



V nemocniciach je najmenej pacientov s covidom od začiatku februára. V nedeľu úrady evidovali 3127 hospitalizovaných s ochorením COVID-19, čo je takmer o 700 menej ako pred týždňom. V ťažkom stave bolo 219 pacientov, minulú nedeľu to bolo 259 pacientov.



Od začiatku februára klesajú v medzitýždňovom porovnaní aj počty vykonaných testov. V nedeľu ich české laboratóriá vykonali necelých 20.000, o týždeň skôr ich bolo približne 33.500.



Najmenej priaznivá je v súčasnosti epidemická situácia v Juhomoravskom kraji. V prepočte na 100.000 obyvateľov tam pripadá 1203 novoodhalených prípadov nákazy za uplynulých sedem dní.



Vyššia ako 1000 je incidencia ešte v Plzenskom, Moravskosliezskom, Olomouckom a Pardubickom kraji. Naopak, najmenej novonakazených na 100.000 obyvateľov pripadá za uplynulých sedem dní naďalej v Karlovarskom kraji - je ich 737.



Od začiatku epidémie v marci 2020 odhalili laboratóriá v Česku vyše 3,5 milióna prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19. Väčšina ľudí sa z nákazy vyliečila, zomretých s potvrdeným ochorením COVID-19 evidujú úrady 38.257, pripomenuli Novinky.



Vláda protiepidemické obmedzenia postupne ruší, pretože prevládajúci koronavírusový variant omikron má u väčšiny ľudí mierny priebeh a neznamená záťaž pre nemocnice.



V minulom týždni sa skončilo i testovanie na koronavírus v školách a u zamestnávateľov, od uplynulej soboty môže viac ľudí navštevovať hromadné akcie. Hygienici už tiež neposielajú do karantény ľudí po rizikovom kontakte s nakazeným.



Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek v piatok oznámil, že chce najneskôr 1. apríla uvoľniť takmer všetky protipandemické opatrenia.