Za nesúhlas s inváziou odsúdili v Rusku dôstojníka na 6,5 roka väzenia

Moskva 24. marca (TASR) - Dôstojníka ruských bezpečnostných síl Michaila Žilina, ktorý ušiel z Ruska pre nesúhlas s inváziou na Ukrajinu, odsúdili na šesť a pol roka v prísne stráženom väzení. V piatok o tom informoval portál britského denníka The Guardian s odvolaním sa na tlačovú agentúru Reuters a spravodajský portál Tajga Info.



Major Žilin (36) z ruskej Federálnej služby ochrany (FSO) ušiel vlani do Kazachstanu, keď Rusko ohlásilo brannú povinnosť. FSO je zodpovedná za ochranu najvyšších ruských činiteľov. Hranicu ilegálne prekročil cez les a jeho manželka s deťmi prešli cez kontrolné stanovište autom.



Žilin požiadal v Kazachstane o štatút utečenca, ale žiadosť mu zamietli a zabránili mu odísť do Arménska. Kazachstan ho koncom minulého roka odovzdal Rusku, kde ho odsúdili za dezerciu a odobrali mu aj vojenskú hodnosť.