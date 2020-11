Za neúspešným štartom rakety Vega je zrejme výrobná chyba

Paríž 18. novembra (TASR) – Utorkový štart európskej rakety Vega, ktorá do vesmíru vynášala dve družice, sa skončil neúspechom zrejme pre výrobnú chybu, ktorá spôsobila odchýlku trajektórie a tým aj neúspech celej misie. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Arianespace Stéphane Israël.



Raketa Vega štartovala v utorok o 02:52 SEČ z kozmodrómu Kourou ve Francúzskej Guyane. K zlyhaniu došlo zhruba osem minút po štarte. Raketa sa rozpadla v atmosfére, jej úlomky spadli do Atlantického oceánu. Zničené boli aj obe družice, ktoré mala vyniesť do vesmíru.



Európska vesmírna agentúra a spoločnosť Arianespace sa dohodli na vytvorení spoločnej vyšetrovacej komisie, ktorá neúspešný štart a jeho okolnosti preskúma a vypracuje prípadné opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala.



„Opravíme to a vrátime sa ešte silnejší," avizoval Stéphane Israël s tým, že plány budúcich štartov európskych rakiet stále platia.



Vega mala do vesmíru vyniesť španielsku družicu SEOSat-Ingenio pre zhotovovanie snímok Zeme a francúzsku TARANIS na prieskum búrok. Jej úlohou bolo z výšky 670 kilometrov skúmať výboje medzi vrcholmi búrkových mrakov a ionosférou.



Ako informovali české médiá, na palube TARANIS boli aj prístroje, na ktorých sa podieľali českí vedci. Israël sa na brífungu ospravedlnil Francúzsku a Španielsku sa neúspech misie rakety Vega.